Густе сливове повидло на зиму: надійний рецепт, перевірений роками
Густе сливове повидло зручно мати під рукою всю зиму. Воно добре намазується, не розтікається і готується лише з трьох базових інгредієнтів.
Сливове повидло легко впізнати за густою текстурою, але саме вона часто стає головною проблемою: маса або виходить рідкою, або пригорає. Рецепт від SHUBA допомагає уникнути обох крайнощів завдяки простій послідовності дій.
Що знадобиться для сливового повидла?
Достатньо трьох базових інгредієнтів:
- сливи;
- цукор;
- лимонний сік.
За бажанням можна додати спеції до смаку. Наприклад, часто додають корицю або ваніль.
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Які сливи краще взяти
Найкраще підходять зрілі, але не перезрілі сливи. Вони мають бути солодкими та ароматними. Для цього рецепта особливо добре працюють сорти з твердим м’якушем, наприклад "угорка."
Як приготувати густе сливове повидло
- Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки.
- Половинки нарізати на часточки.
- Викласти шматочки слив у каструлю і засипати цукром.
- Додати лимонний сік і перемішати.
- Поставити каструлю на середній вогонь і, помішуючи, довести до закипання.
- Зменшити вогонь до мінімального і варити 30 хвилин, час від часу перемішуючи та знімаючи піну.
- Перебити масу блендером до однорідності.
- Довести до кипіння і на помірному вогні варити ще 1-1,5 години, періодично помішуючи, доки не буде потрібної консистенції.
Як зрозуміти, що повидло готове
Густина тут формується поступово: спочатку фрукти віддають сік, а потім маса уварюється, тобто втрачає зайву вологу. Саме тому довге повільне кипіння допомагає отримати щільнішу текстуру.
Перевірити готовність просто: капніть повидло на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, то маса вже готова.