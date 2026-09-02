Густе сливове повидло на зиму: надійний рецепт, перевірений роками

Густе сливове повидло зручно мати під рукою всю зиму. Воно добре намазується, не розтікається і готується лише з трьох базових інгредієнтів.

Сливове повидло легко впізнати за густою текстурою, але саме вона часто стає головною проблемою: маса або виходить рідкою, або пригорає. Рецепт від SHUBA допомагає уникнути обох крайнощів завдяки простій послідовності дій.

Що знадобиться для сливового повидла?

Достатньо трьох базових інгредієнтів:

сливи;

цукор;

лимонний сік.

За бажанням можна додати спеції до смаку. Наприклад, часто додають корицю або ваніль.

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Які сливи краще взяти

Найкраще підходять зрілі, але не перезрілі сливи. Вони мають бути солодкими та ароматними. Для цього рецепта особливо добре працюють сорти з твердим м’якушем, наприклад "угорка."

Як приготувати густе сливове повидло

Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Половинки нарізати на часточки. Викласти шматочки слив у каструлю і засипати цукром. Додати лимонний сік і перемішати. Поставити каструлю на середній вогонь і, помішуючи, довести до закипання. Зменшити вогонь до мінімального і варити 30 хвилин, час від часу перемішуючи та знімаючи піну. Перебити масу блендером до однорідності. Довести до кипіння і на помірному вогні варити ще 1-1,5 години, періодично помішуючи, доки не буде потрібної консистенції.

Як зрозуміти, що повидло готове

Густина тут формується поступово: спочатку фрукти віддають сік, а потім маса уварюється, тобто втрачає зайву вологу. Саме тому довге повільне кипіння допомагає отримати щільнішу текстуру.

Перевірити готовність просто: капніть повидло на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, то маса вже готова.