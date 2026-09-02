Сливовое повидло легко узнать по густой консистенции, но именно она часто становится главной проблемой: масса либо получается жидкой, либо пригорает. Рецепт от SHUBA помогает избежать обоих крайностей благодаря простой последовательности действий.

Что понадобится для сливового повидла?

Достаточно трех основных ингредиентов:

сливы;

сахар;

лимонный сок.

По желанию можно добавить специи по вкусу. Например, часто добавляют корицу или ваниль.

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Какие сливы лучше выбрать

Лучше всего подходят зрелые, но не перезрелые сливы. Они должны быть сладкими и ароматными. Для этого рецепта особенно хорошо подходят сорта с твердой мякотью, например "венгерка".

Как приготовить густое сливовое повидло

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Половинки нарезать на дольки. Выложить кусочки слив в кастрюлю и засыпать сахаром. Добавить лимонный сок и перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимального и варить 30 минут, время от времени перемешивая и снимая пену. Измельчить массу блендером до однородности. Довести до кипения и на умеренном огне варить еще 1–1,5 часа, периодически помешивая, пока не получится нужная консистенция.

Как понять, что повидло готово

Густота здесь формируется постепенно: сначала фрукты отдают сок, а затем масса уваривается, то есть теряет лишнюю влагу. Именно поэтому длительное медленное кипение помогает получить более плотную текстуру.

Проверить готовность просто: капните повидло на холодную тарелку. Если капля не растекается, значит, масса уже готова.