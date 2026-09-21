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21 вересня, 21:47
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Хрустка квашена капуста в 3-літровій банці: простий рецепт із точними пропорціями

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Квашена капуста – це закрутка, яка точно завжди повинна бути під рукою. І тут все вирішують правильні пропорції, перевірені часом та досвідом.

Квашена капуста в перші дні квашення буквально "шумить" – і це нормальна частина процесу бродіння. Саме в цей період у ній активно працюють молочнокислі бактерії, які змінюють смак, аромат і текстуру овоча.

Як легко заквасити капусту? 

  • Час: 20 хвилин + квашення
  • Порцій:  3-літрова банка

Інгредієнти: 
– 2,5 кілограма капусти;
– 1 морква;
– 1 літр охолодженої кипʼяченої води;
– 2 столові ложки солі (з гіркою).

Приготування: 

  1. Дрібно нашаткуйте капусту, натріть моркву, перемішайте й перекладіть у 3-літрову банку, злегка ущільнюючи.
  2. Розчиніть сіль у літрі охолодженої кип’яченої води та залийте капусту розсолом.
  3. Поставте банку в посудину, накрийте марлею та залиште при кімнатній температурі на 3 – 4 дні.
  4. Щодня протикайте капусту чистою паличкою до дна, щоб виходили гази.
  5. Коли бродіння завершиться, піна зникне, а розсіл стане світлим, закрийте банку кришкою та переставте в холодильник або погріб.

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