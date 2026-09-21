Хрустка квашена капуста в 3-літровій банці: простий рецепт із точними пропорціями

Квашена капуста – це закрутка, яка точно завжди повинна бути під рукою. І тут все вирішують правильні пропорції, перевірені часом та досвідом.

Квашена капуста в перші дні квашення буквально "шумить" – і це нормальна частина процесу бродіння. Саме в цей період у ній активно працюють молочнокислі бактерії, які змінюють смак, аромат і текстуру овоча. Як легко заквасити капусту? Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– 2,5 кілограма капусти;

– 1 морква;

– 1 літр охолодженої кипʼяченої води;

– 2 столові ложки солі (з гіркою). Приготування: Дрібно нашаткуйте капусту, натріть моркву, перемішайте й перекладіть у 3-літрову банку, злегка ущільнюючи. Розчиніть сіль у літрі охолодженої кип’яченої води та залийте капусту розсолом. Поставте банку в посудину, накрийте марлею та залиште при кімнатній температурі на 3 – 4 дні. Щодня протикайте капусту чистою паличкою до дна, щоб виходили гази. Коли бродіння завершиться, піна зникне, а розсіл стане світлим, закрийте банку кришкою та переставте в холодильник або погріб.