Квашеная капуста в первые дни квашения буквально "шумит" – и это нормальная часть процесса брожения. Именно в этот период в ней активно работают молочнокислые бактерии, которые изменяют вкус, аромат и текстуру овоща.

Как легко заквасить капусту?

Время : 20 минут + время квашения

: 20 минут + время квашения Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма капусты;

– 1 морковь;

– 1 литр охлажденной кипяченой воды;

– 2 столовые ложки соли (с горкой).

Приготовление: