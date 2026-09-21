Квашена капуста в перші дні квашення буквально "шумить" – і це нормальна частина процесу бродіння. Саме в цей період у ній активно працюють молочнокислі бактерії, які змінюють смак, аромат і текстуру овоча.
Як легко заквасити капусту?
- Час: 20 хвилин + квашення
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма капусти;
– 1 морква;
– 1 літр охолодженої кипʼяченої води;
– 2 столові ложки солі (з гіркою).
Приготування:
- Дрібно нашаткуйте капусту, натріть моркву, перемішайте й перекладіть у 3-літрову банку, злегка ущільнюючи.
- Розчиніть сіль у літрі охолодженої кип’яченої води та залийте капусту розсолом.
- Поставте банку в посудину, накрийте марлею та залиште при кімнатній температурі на 3 – 4 дні.
- Щодня протикайте капусту чистою паличкою до дна, щоб виходили гази.
- Коли бродіння завершиться, піна зникне, а розсіл стане світлим, закрийте банку кришкою та переставте в холодильник або погріб.