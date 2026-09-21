Квашена капуста в перші дні квашення буквально "шумить" – і це нормальна частина процесу бродіння. Саме в цей період у ній активно працюють молочнокислі бактерії, які змінюють смак, аромат і текстуру овоча.

Як легко заквасити капусту?

Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма капусти;

– 1 морква;

– 1 літр охолодженої кипʼяченої води;

– 2 столові ложки солі (з гіркою).

Приготування: