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17 серпня, 19:46
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Квашені огірки холодним способом: простий рецепт на зиму від господині

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Квашені огірки – це саме та заготівля, де смак залежить не від оцту чи спецій із пакета, а від правильного розсолу, зелені й часу. Їх не маринують, а залишають повільно кваситися, тому огірки поступово змінюють колір, набирають характерної кислинки й стають щільними.

У цьому рецепті використовують холодний розсіл, листя хрону, вишні, дуба, смородини, кріп, тархун і щирицю. Після квашення огірки розкладають у банки, заливають чистою водою та переносять у прохолодне місце – так їх можна зберегти на зиму без оцту.

Як приготувати квашені огірки на зиму? 

  • Час: 30 хвилин + приблизно 10 днів на квашення
  • Порцій: залежить від кількості огірків 

Інгредієнти: 
– огірки; 
– листя хрону; 
– часник; 
– листя вишні; 
– листя дуба; 
– листя чорної смородини; 
– тархун; 
– зонтики кропу; 
– щириця. 
Для розсолу на 1 літр води: 
– 100 грамів морської не йодованої солі. 

Приготування: 

  1. Огірки добре промийте та замочіть у холодній воді на 2 години.
  2. На дно великої каструлі викладіть частину зелені: листя хрону, вишні, дуба, чорної смородини, тархун, зонтики кропу, щирицю та часник.
  3. Зверху щільно викладіть огірки, а потім знову накрийте їх зеленню.
  4. У холодній воді розчиніть морську не йодовану сіль із розрахунку 100 грамів солі на 1 літр води.
  5. Залийте огірки розсолом, зверху поставте невеликий гніт, наприклад тарілку, накрийте каструлю кришкою та залиште при кімнатній температурі.
  6. Періодично промивайте тарілку, яка стоїть зверху як гніт. ʼ
  7. Приблизно через 10 днів огірки покриються білим нальотом і набудуть оливкового кольору.
  8. Після цього зелень і часник приберіть, огірки промийте та розкладіть у чисті банки.
  9. Кожну банку залийте чистою водою до самого верху, закрийте гвинтовою кришкою та перенесіть у погріб або поставте в темне місце для зберігання.
  10. Пробувати такі огірки найкраще через 1 – 2 місяці.

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