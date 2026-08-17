17 серпня, 19:46
Квашені огірки холодним способом: простий рецепт на зиму від господині
Квашені огірки – це саме та заготівля, де смак залежить не від оцту чи спецій із пакета, а від правильного розсолу, зелені й часу. Їх не маринують, а залишають повільно кваситися, тому огірки поступово змінюють колір, набирають характерної кислинки й стають щільними.
У цьому рецепті використовують холодний розсіл, листя хрону, вишні, дуба, смородини, кріп, тархун і щирицю. Після квашення огірки розкладають у банки, заливають чистою водою та переносять у прохолодне місце – так їх можна зберегти на зиму без оцту.
Як приготувати квашені огірки на зиму?
- Час: 30 хвилин + приблизно 10 днів на квашення
- Порцій: залежить від кількості огірків
Інгредієнти:
– огірки;
– листя хрону;
– часник;
– листя вишні;
– листя дуба;
– листя чорної смородини;
– тархун;
– зонтики кропу;
– щириця.
Для розсолу на 1 літр води:
– 100 грамів морської не йодованої солі.
Приготування:
- Огірки добре промийте та замочіть у холодній воді на 2 години.
- На дно великої каструлі викладіть частину зелені: листя хрону, вишні, дуба, чорної смородини, тархун, зонтики кропу, щирицю та часник.
- Зверху щільно викладіть огірки, а потім знову накрийте їх зеленню.
- У холодній воді розчиніть морську не йодовану сіль із розрахунку 100 грамів солі на 1 літр води.
- Залийте огірки розсолом, зверху поставте невеликий гніт, наприклад тарілку, накрийте каструлю кришкою та залиште при кімнатній температурі.
- Періодично промивайте тарілку, яка стоїть зверху як гніт. ʼ
- Приблизно через 10 днів огірки покриються білим нальотом і набудуть оливкового кольору.
- Після цього зелень і часник приберіть, огірки промийте та розкладіть у чисті банки.
- Кожну банку залийте чистою водою до самого верху, закрийте гвинтовою кришкою та перенесіть у погріб або поставте в темне місце для зберігання.
- Пробувати такі огірки найкраще через 1 – 2 місяці.