У цьому рецепті використовують холодний розсіл, листя хрону, вишні, дуба, смородини, кріп, тархун і щирицю. Після квашення огірки розкладають у банки, заливають чистою водою та переносять у прохолодне місце – так їх можна зберегти на зиму без оцту.

Як приготувати квашені огірки на зиму?

Час : 30 хвилин + приблизно 10 днів на квашення

: 30 хвилин + приблизно 10 днів на квашення Порцій: залежить від кількості огірків

Інгредієнти:

– огірки;

– листя хрону;

– часник;

– листя вишні;

– листя дуба;

– листя чорної смородини;

– тархун;

– зонтики кропу;

– щириця.

Для розсолу на 1 літр води:

– 100 грамів морської не йодованої солі.

Приготування: