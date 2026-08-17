В этом рецепте используют холодный рассол, листья хрена, вишни, дуба, смородины, укроп, тархун и щирицу. После квашения огурцы раскладывают в банки, заливают чистой водой и переносят в прохладное место – так их можно сохранить на зиму без уксуса.
Как приготовить маринованные огурцы на зиму?
- Время: 30 минут + примерно 10 дней на квашение
- Порций: зависит от количества огурцов
Ингредиенты:
– огурцы;
– листья хрена;
– чеснок;
– листья вишни;
– дубовые листья;
– листья черной смородины;
– тархун;
– зонтики укропа;
– щирица.
Для рассола на 1 литр воды:
– 100 граммов морской нейодированной соли.
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- Огурцы хорошо промойте и замочите в холодной воде на 2 часа.
- На дно большой кастрюли выложите часть зелени: листья хрена, вишни, дуба, черной смородины, тархун, зонтики укропа, щирицу и чеснок.
- Сверху плотно выложите огурцы, а затем снова накройте их зеленью.
- В холодной воде растворите морскую нейодированную соль из расчета 100 граммов соли на 1 литр воды.
- Залейте огурцы рассолом, сверху положите небольшой груз, например тарелку, накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре.
- Периодически промывайте тарелку, которая стоит сверху в качестве груза. ʼ
- Примерно через 10 дней огурцы покроются белым налетом и приобретут оливковый цвет.
- После этого удалите зелень и чеснок, промойте огурцы и разложите по чистым банкам.
- Каждую банку залейте чистой водой до самого верха, закройте винтовой крышкой и перенесите в погреб или поставьте в темное место для хранения.
- Пробовать такие огурцы лучше всего через 1 – 2 месяца.