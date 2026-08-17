Маринованные огурцы – это именно та заготовка, в которой вкус зависит не от уксуса или специй из пакета, а от правильного рассола, зелени и времени. Их не маринуют, а оставляют медленно кваситься, поэтому огурцы постепенно меняют цвет, приобретают характерную кислинку и становятся плотными.