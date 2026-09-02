Достатньо хліба та помідорів: ресторанна закуска за 5 хвилин, від якої всі будуть у захваті

Коли вдома є скибка свіжого хліба та стиглі соковиті помідори, ви вже за крок від створення справжнього кулінарного шедевра. Ця проста середземноморська закуска не потребує довгих годин біля плити чи рідкісних продуктів.

Весь секрет криється в гармонійному контрасті: гарячий хрусткий хліб із часниковим ароматом ідеально поєднується з прохолодною ніжністю вершкової рикоти. Ароматний соус песто, щільні скибочки солодких томатів і пікантний пармезан миттєво перетворюють звичайний бутерброд на страву ресторанного рівня, розповідає TikTok tastenotalk. Вона стане вашим улюбленим швидким сніданком, вишуканим перекусом або ефектним частуванням для несподіваних гостей. Як приготувати швидку середземноморську закуску? Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 4 скибочки чіабати або багета;

– 2 стиглі солодкі помідори;

– 2 столові ложки сиру рікота;

– 2 столові ложки соусу песто;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 зубчик часнику;

– 30 грамів пармезану;

– сіль до смаку;

– листя базиліку для подачі. В цей перекус ви закохаєтеся: дивіться відео Приготування: Скибочки хліба підсушіть на сухій сковороді, грилі або в тостері з обох боків до виразної золотистої скоринки та апетитного хрускоту. Ще гарячі тости з одного боку злегка натріть очищеним зубчиком часнику для виразного, але делікатного аромату. Змастіть кожну скибочку хліба ніжним шаром рикоти, а зверху рівномірно розподіліть пікантний соус песто. Стиглі помідори наріжте тонкими кружальцями або часточками та викладіть поверх сирно-соусної основи. Збризніть брускети якісною оливковою олією, злегка присоліть, щедро притрусіть дрібно натертим пармезаном і прикрасьте свіжими листочками базиліку перед подачею.