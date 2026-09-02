Весь секрет кроется в гармоничном контрасте: горячий хрустящий хлеб с чесночным ароматом идеально сочетается с прохладной нежностью сливочной рикотты. Ароматный соус песто, плотные ломтики сладких помидоров и пикантный пармезан мгновенно превращают обычный бутерброд в блюдо ресторанного уровня, рассказывает TikTok-канал tastenotalk.
Он станет вашим любимым быстрым завтраком, изысканным перекусом или эффектным угощением для неожиданных гостей.
Как приготовить быструю средиземноморскую закуску?
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 ломтика чиабатты или багета;
– 2 спелых сладких помидора;
– 2 столовые ложки сыра рикотта;
– 2 столовые ложки соуса песто;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 30 граммов пармезана;
– соль по вкусу;
– листья базилика для подачи.
Вы влюбитесь в этот перекус: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде, гриле или в тостере с обеих сторон до ярко выраженной золотистой корочки и аппетитного хруста.
- Еще горячие тосты с одной стороны слегка натрите очищенным зубчиком чеснока для яркого, но деликатного аромата.
- Смажьте каждый ломтик хлеба тонким слоем рикотты, а сверху равномерно распределите пикантный соус песто.
- Спелые помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками и выложите поверх сырно-соусной основы.
- Сбрызните брускетты качественным оливковым маслом, слегка посолите, щедро посыпьте мелко натертым пармезаном и украсьте свежими листиками базилика перед подачей.