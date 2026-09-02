Весь секрет кроется в гармоничном контрасте: горячий хрустящий хлеб с чесночным ароматом идеально сочетается с прохладной нежностью сливочной рикотты. Ароматный соус песто, плотные ломтики сладких помидоров и пикантный пармезан мгновенно превращают обычный бутерброд в блюдо ресторанного уровня, рассказывает TikTok-канал tastenotalk.

Он станет вашим любимым быстрым завтраком, изысканным перекусом или эффектным угощением для неожиданных гостей.

Как приготовить быструю средиземноморскую закуску?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 ломтика чиабатты или багета;

– 2 спелых сладких помидора;

– 2 столовые ложки сыра рикотта;

– 2 столовые ложки соуса песто;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 30 граммов пармезана;

– соль по вкусу;

– листья базилика для подачи.

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Приготовление: