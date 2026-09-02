Весь секрет кроется в гармоничном контрасте: горячий хрустящий хлеб с чесночным ароматом идеально сочетается с прохладной нежностью сливочной рикотты. Ароматный соус песто, плотные ломтики сладких помидоров и пикантный пармезан мгновенно превращают обычный бутерброд в блюдо ресторанного уровня, рассказывает TikTok-канал tastenotalk.

Он станет вашим любимым быстрым завтраком, изысканным перекусом или эффектным угощением для неожиданных гостей.

Как приготовить быструю средиземноморскую закуску?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 4 ломтика чиабатты или багета;
– 2 спелых сладких помидора;
– 2 столовые ложки сыра рикотта;
– 2 столовые ложки соуса песто;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 30 граммов пармезана;
– соль по вкусу;
– листья базилика для подачи.

Вы влюбитесь в этот перекус: смотрите видео

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Приготовление:

  1. Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде, гриле или в тостере с обеих сторон до ярко выраженной золотистой корочки и аппетитного хруста.
  2. Еще горячие тосты с одной стороны слегка натрите очищенным зубчиком чеснока для яркого, но деликатного аромата.
  3. Смажьте каждый ломтик хлеба тонким слоем рикотты, а сверху равномерно распределите пикантный соус песто.
  4. Спелые помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками и выложите поверх сырно-соусной основы.
  5. Сбрызните брускетты качественным оливковым маслом, слегка посолите, щедро посыпьте мелко натертым пармезаном и украсьте свежими листиками базилика перед подачей.