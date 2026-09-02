Весь секрет криється в гармонійному контрасті: гарячий хрусткий хліб із часниковим ароматом ідеально поєднується з прохолодною ніжністю вершкової рикоти. Ароматний соус песто, щільні скибочки солодких томатів і пікантний пармезан миттєво перетворюють звичайний бутерброд на страву ресторанного рівня, розповідає TikTok tastenotalk.

Вона стане вашим улюбленим швидким сніданком, вишуканим перекусом або ефектним частуванням для несподіваних гостей.

Як приготувати швидку середземноморську закуску?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 скибочки чіабати або багета;

– 2 стиглі солодкі помідори;

– 2 столові ложки сиру рікота;

– 2 столові ложки соусу песто;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 зубчик часнику;

– 30 грамів пармезану;

– сіль до смаку;

– листя базиліку для подачі.

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Приготування: