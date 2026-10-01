Більше не треба чекати тижнями: дзвінка та хрустка квашена капуста в банці всього за 3 дні

Класичне квашення капусти у великих діжках нерідко асоціюється з важкою працею: годинами шаткування, стомливим перетиранням овочів руками до виділення соку та нескінченним тижневим очікуванням. Проте отримати ту саму еталонну закуску можна набагато простіше й швидше.

Секрет полягає у використанні правильного холодного розсолу. Овочі не потрібно м'яти та травмувати волокна, вони залишаються цілісними, а активне бродіння у звичайній трилітровій банці завершується буквально за 3 – 4 дні. Як швидко заквасити капусту? Час : 30 хвилин + квашення

: 30 хвилин + квашення Порцій: 3-літрова банка Інгредієнти:

– 2 кілограми капусти;

– 2 моркви;

– 1 літр води;

– 1,5 столової ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру. Приготування: З капусти зніміть верхні зелені та пошкоджені листки, розріжте качан навпіл і виріжте щільний качанець. Нашаткуйте капусту тонкими довгими смужками за допомогою спеціального ножа або шатківниці. Очищену моркву натріть на тертці для корейських салатів, щоб отримати красиву тонку соломку, яка не зафарбує розсіл у брудний колір. У великому тазу або широкій мисці з'єднайте нашатковану капусту з морквою та делікатно перемішайте руками знизу вгору, рівномірно розподіляючи овочі. М'яти, тиснути чи перетирати суміш до появи соку не потрібно – саме збереження пружності забезпечить той самий дзвінкий фірмовий хрускіт. Овочеву масу щільно перекладіть у чисту суху трилітрову банку, добре утрамбовуючи кожен шар кулаком або дерев'яною качалкою майже до самого верху. Залийте в банку з капустою звичайну холодну питну воду до самого вінця шийки. Одразу після цього акуратно злийте всю рідину назад в окрему ємність або глечик – так ви отримаєте ідеальний об'єм води під вашу щільність набивання. Додайте в цю воду кам'яну сіль та цукор, ретельно розмішайте ложкою до повного розчинення кристалів і знову залийте отриманий розсіл у банку до самого верху. Поставте банку в глибоку тарілку, миску або піддон, оскільки під час бурхливого бродіння піна та розсіл обов'язково підійматимуться й переливатимуться через вінчик. Залиште банку відкритою за кімнатної температури в теплому кутку кухні. Приблизно через дванадцять годин розпочнеться активний процес ферментації. Від цього моменту обов'язково двічі на день проколюйте капусту до самого дна банки довгою дерев'яною шпажкою, паличкою для суші або тонким ножем у кількох місцях – це допоможе вуглекислому газу вільно виходити назовні й гарантовано захистить капусту від неприємного запаху та гіркоти. Залиште капусту кваситися за кімнатної температури на 3 – 4 дні (якщо на кухні тепло, трьох днів зазвичай цілком достатньо для ідеального кисло-солодкого балансу). Як тільки смак вас повністю влаштує, закрийте банку капроновою кришкою та перенесіть на полицю холодильника чи в льох, щоб зупинити процес бродіння. Подавайте готову квашену капусту охолодженою, щедро присмачивши тонко нарізаною кримською або зеленою цибулею та поливши запашною нерафінованою соняшниковою олією.