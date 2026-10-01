Классическое квашение капусты в больших бочках нередко ассоциируется с тяжелым трудом: часами нарезки, утомительным перетиранием овощей руками до выделения сока и бесконечным недельным ожиданием. Однако получить ту самую эталонную закуску можно гораздо проще и быстрее.