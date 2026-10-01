Класичне квашення капусти у великих діжках нерідко асоціюється з важкою працею: годинами шаткування, стомливим перетиранням овочів руками до виділення соку та нескінченним тижневим очікуванням. Проте отримати ту саму еталонну закуску можна набагато простіше й швидше.