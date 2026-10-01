Секрет полягає у використанні правильного холодного розсолу. Овочі не потрібно м'яти та травмувати волокна, вони залишаються цілісними, а активне бродіння у звичайній трилітровій банці завершується буквально за 3 – 4 дні.
Як швидко заквасити капусту?
- Час: 30 хвилин + квашення
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 2 кілограми капусти;
– 2 моркви;
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру.
Приготування:
- З капусти зніміть верхні зелені та пошкоджені листки, розріжте качан навпіл і виріжте щільний качанець.
- Нашаткуйте капусту тонкими довгими смужками за допомогою спеціального ножа або шатківниці.
- Очищену моркву натріть на тертці для корейських салатів, щоб отримати красиву тонку соломку, яка не зафарбує розсіл у брудний колір.
- У великому тазу або широкій мисці з'єднайте нашатковану капусту з морквою та делікатно перемішайте руками знизу вгору, рівномірно розподіляючи овочі.
- М'яти, тиснути чи перетирати суміш до появи соку не потрібно – саме збереження пружності забезпечить той самий дзвінкий фірмовий хрускіт.
- Овочеву масу щільно перекладіть у чисту суху трилітрову банку, добре утрамбовуючи кожен шар кулаком або дерев'яною качалкою майже до самого верху.
- Залийте в банку з капустою звичайну холодну питну воду до самого вінця шийки.
- Одразу після цього акуратно злийте всю рідину назад в окрему ємність або глечик – так ви отримаєте ідеальний об'єм води під вашу щільність набивання.
- Додайте в цю воду кам'яну сіль та цукор, ретельно розмішайте ложкою до повного розчинення кристалів і знову залийте отриманий розсіл у банку до самого верху.
- Поставте банку в глибоку тарілку, миску або піддон, оскільки під час бурхливого бродіння піна та розсіл обов'язково підійматимуться й переливатимуться через вінчик.
- Залиште банку відкритою за кімнатної температури в теплому кутку кухні. Приблизно через дванадцять годин розпочнеться активний процес ферментації.
- Від цього моменту обов'язково двічі на день проколюйте капусту до самого дна банки довгою дерев'яною шпажкою, паличкою для суші або тонким ножем у кількох місцях – це допоможе вуглекислому газу вільно виходити назовні й гарантовано захистить капусту від неприємного запаху та гіркоти.
- Залиште капусту кваситися за кімнатної температури на 3 – 4 дні (якщо на кухні тепло, трьох днів зазвичай цілком достатньо для ідеального кисло-солодкого балансу).
- Як тільки смак вас повністю влаштує, закрийте банку капроновою кришкою та перенесіть на полицю холодильника чи в льох, щоб зупинити процес бродіння.
- Подавайте готову квашену капусту охолодженою, щедро присмачивши тонко нарізаною кримською або зеленою цибулею та поливши запашною нерафінованою соняшниковою олією.