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2 вересня, 17:56
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Хрусткіші, ніж у дитинстві: секрет швидкого тіста на крижаній воді для трубочок з кремом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Хрусткі, повітряні листкові трубочки, наповнені шовковистим заварним кремом – це десерт, смак якого миттєво повертає в дитинство. Саме те, що варто пригадати на початку вересня!

Головний секрет приготування криється в особливій температурній технології. Щоб отримати десятки тонких хрумких шарів без багатогодинного розкачування, вершкове масло беруть сильно замороженим, а воду – просто з морозильної камери. У поєднанні з ніжним оксамитовим кремом на згущеному молоці ці трубочки виходять набагато смачнішими за будь-які магазинні тістечка, розповідає svitlana_shevchuk_shsm

Як приготувати трубочки з кремом? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 24 трубочки 

Інгредієнти: 
для листкового тіста: 
– 400 грамів борошна;
– 250 грамів замороженого вершкового масла;
– 1 яйце;
– 125 мілілітрів крижаної води;
– 1 столова ложка оцту;
– дрібка солі;
– жовток з ложкою молока для змащування;
для заварного крему: 
– 500 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів невареного згущеного молока;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– цукрова пудра для декору.

Приготування: 

  1. Почнемо з трубочок. Пшеничне борошно просійте гіркою на робочу поверхню, візьміть заморожене вершкове масло і швидко натріть його на великій тертці, постійно обвалюючи шматок у борошні, щоб пластівці не злипалися між собою.
  2. У крижану воду додайте сире яйце, столовий оцет і дрібку солі, після чого збийте вінчиком до повної однорідності.
  3. Вилийте рідку холодну суміш на олійно-борошняну крихту та швидко посічіть усе дерев'яною лопаткою або широким кухарським ножем, об'єднуючи компоненти.
  4. Швидкими рухами зберіть тісто руками в єдину кулю (вимішувати категорично не можна, інакше масло розтане, а шари зникнуть), щільно загорніть у харчову плівку та сховайте в холодильник на 30 – 40 хвилин.
  5. Розділіть охолоджене тісто на дві частини; одну поверніть у холод, а другу розкачайте в тонкий прямокутний пласт і наріжте його на 12 довгих смужок завширшки приблизно 2 – 2,5 сантиметра.
  6. Спіралеподібно накрутіть смужки на металеві конуси для випікання, рухаючись знизу вгору з легким напуском тіста, після чого змастіть заготовки сумішшю жовтка з молоком.
  7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 хвилин до виразного золотавого кольору та хрускоту; аналогічно випечіть другу партію зі збереженого шматка тіста.
  8. Тепер крем. Молоко перелийте в сотейник і доведіть на помірному вогні майже до закипання.
  9. В окремій мисці розітріть вінчиком яйця зі звичайним і ванільним цукром та борошном до однорідної гладкої маси без грудочок.
  10. Тонкою цівкою влийте яєчну суміш у гаряче молоко, безперервно помішуючи вінчиком, поставте сотейник на мінімальний вогонь і варіть до помітного загустіння маси.
  11. Зніміть крем із плити, додайте вершкове масло та сире згущене молоко, вимішайте все до глянцю та залиште повністю охолонути.
  12. Охолоджені листкові заготовки обережно зніміть із металевих конусів, наповніть заварним кремом за допомогою кондитерського мішка та щедро притрусіть зверху цукровою пудрою.

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