Хрусткіші, ніж у дитинстві: секрет швидкого тіста на крижаній воді для трубочок з кремом

Хрусткі, повітряні листкові трубочки, наповнені шовковистим заварним кремом – це десерт, смак якого миттєво повертає в дитинство. Саме те, що варто пригадати на початку вересня!

Головний секрет приготування криється в особливій температурній технології. Щоб отримати десятки тонких хрумких шарів без багатогодинного розкачування, вершкове масло беруть сильно замороженим, а воду – просто з морозильної камери. У поєднанні з ніжним оксамитовим кремом на згущеному молоці ці трубочки виходять набагато смачнішими за будь-які магазинні тістечка, розповідає svitlana_shevchuk_shsm.

Як приготувати трубочки з кремом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 24 трубочки

Інгредієнти:

для листкового тіста:

– 400 грамів борошна;

– 250 грамів замороженого вершкового масла;

– 1 яйце;

– 125 мілілітрів крижаної води;

– 1 столова ложка оцту;

– дрібка солі;

– жовток з ложкою молока для змащування;

для заварного крему:

– 500 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів невареного згущеного молока;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– цукрова пудра для декору.

Приготування: