Головний секрет приготування криється в особливій температурній технології. Щоб отримати десятки тонких хрумких шарів без багатогодинного розкачування, вершкове масло беруть сильно замороженим, а воду – просто з морозильної камери. У поєднанні з ніжним оксамитовим кремом на згущеному молоці ці трубочки виходять набагато смачнішими за будь-які магазинні тістечка, розповідає svitlana_shevchuk_shsm.
Як приготувати трубочки з кремом?
- Час: 1 година
- Порцій: 24 трубочки
Інгредієнти:
для листкового тіста:
– 400 грамів борошна;
– 250 грамів замороженого вершкового масла;
– 1 яйце;
– 125 мілілітрів крижаної води;
– 1 столова ложка оцту;
– дрібка солі;
– жовток з ложкою молока для змащування;
для заварного крему:
– 500 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів невареного згущеного молока;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– цукрова пудра для декору.
Приготування:
- Почнемо з трубочок. Пшеничне борошно просійте гіркою на робочу поверхню, візьміть заморожене вершкове масло і швидко натріть його на великій тертці, постійно обвалюючи шматок у борошні, щоб пластівці не злипалися між собою.
- У крижану воду додайте сире яйце, столовий оцет і дрібку солі, після чого збийте вінчиком до повної однорідності.
- Вилийте рідку холодну суміш на олійно-борошняну крихту та швидко посічіть усе дерев'яною лопаткою або широким кухарським ножем, об'єднуючи компоненти.
- Швидкими рухами зберіть тісто руками в єдину кулю (вимішувати категорично не можна, інакше масло розтане, а шари зникнуть), щільно загорніть у харчову плівку та сховайте в холодильник на 30 – 40 хвилин.
- Розділіть охолоджене тісто на дві частини; одну поверніть у холод, а другу розкачайте в тонкий прямокутний пласт і наріжте його на 12 довгих смужок завширшки приблизно 2 – 2,5 сантиметра.
- Спіралеподібно накрутіть смужки на металеві конуси для випікання, рухаючись знизу вгору з легким напуском тіста, після чого змастіть заготовки сумішшю жовтка з молоком.
- Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 хвилин до виразного золотавого кольору та хрускоту; аналогічно випечіть другу партію зі збереженого шматка тіста.
- Тепер крем. Молоко перелийте в сотейник і доведіть на помірному вогні майже до закипання.
- В окремій мисці розітріть вінчиком яйця зі звичайним і ванільним цукром та борошном до однорідної гладкої маси без грудочок.
- Тонкою цівкою влийте яєчну суміш у гаряче молоко, безперервно помішуючи вінчиком, поставте сотейник на мінімальний вогонь і варіть до помітного загустіння маси.
- Зніміть крем із плити, додайте вершкове масло та сире згущене молоко, вимішайте все до глянцю та залиште повністю охолонути.
- Охолоджені листкові заготовки обережно зніміть із металевих конусів, наповніть заварним кремом за допомогою кондитерського мішка та щедро притрусіть зверху цукровою пудрою.