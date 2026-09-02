Главный секрет приготовления кроется в особой температурной технологии. Чтобы получить десятки тонких хрустящих слоев без многочасовой раскатки, сливочное масло берут сильно замороженным, а воду – прямо из морозильной камеры. В сочетании с нежным бархатистым кремом на сгущенном молоке эти трубочки получаются гораздо вкуснее любых магазинных пирожных, рассказывает svitlana_shevchuk_shsm.

Как приготовить трубочки с кремом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 24 трубочки

Ингредиенты:

для слоеного теста:

– 400 граммов муки;

– 250 граммов замороженного сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 125 миллилитров ледяной воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– щепотка соли;

– желток с ложкой молока для смазывания;

для заварного крема:

– 500 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов невареного сгущенного молока;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– сахарная пудра для украшения.

Приготовление: