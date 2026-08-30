Маринові огірки за 15 хвилин: шалено смачна закуска на всі випадки життя

Звичайні свіжі огірки легко перетворити на ресторанну закуску. Треба лише поєднати їх із правильними компонентами.

Завдяки балансу діжонської гірчиці, меду, часнику та перцю чилі овочі миттєво просочуються ароматами й залишаються ідеально хрусткими. Головна перевага цієї закуски – вона готова до подачі вже за 15 хвилин після нарізання, тому буде чудовим варіантом на всі випадки життя.

Як швидко замаринувати огірки?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів свіжих огірків;

– 4 зубчики часнику;

– 1 пучок зелені;

– 1 перець чилі;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– 2 столові ложки яблучного оцту;

– 2 чайні ложки меду;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування: