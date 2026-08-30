30 серпня, 17:30
Маринові огірки за 15 хвилин: шалено смачна закуска на всі випадки життя
Звичайні свіжі огірки легко перетворити на ресторанну закуску. Треба лише поєднати їх із правильними компонентами.
Завдяки балансу діжонської гірчиці, меду, часнику та перцю чилі овочі миттєво просочуються ароматами й залишаються ідеально хрусткими. Головна перевага цієї закуски – вона готова до подачі вже за 15 хвилин після нарізання, тому буде чудовим варіантом на всі випадки життя.
Як швидко замаринувати огірки?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів свіжих огірків;
– 4 зубчики часнику;
– 1 пучок зелені;
– 1 перець чилі;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 2 чайні ложки меду;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Огірки промийте, зріжте кінчики й наріжте середніми брусочками, кружальцями або четвертинками.
- Часник і зелень дрібно покришіть, а гострий перець чилі наріжте тонкими кільцями (для м'якшого смаку насіння можна видалити).
- В окремій ємності з'єднайте діжонську гірчицю, мед, яблучний оцет, рослинну олію та сіль, після чого ретельно перемішайте вінчиком або виделкою до стану однорідної емульсії.
- Перекладіть огірки в глибоку миску чи контейнер, додайте підготовлену зелень, часник і чилі.
- Залийте овочі медово-гірчичним маринадом, добре струсіть або вимішайте, щоб кожен шматочок рівномірно покрився соусом.
- Залиште при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин для швидкого маринування.