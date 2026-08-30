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30 серпня, 17:30
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Маринові огірки за 15 хвилин: шалено смачна закуска на всі випадки життя

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Звичайні свіжі огірки легко перетворити на ресторанну закуску. Треба лише поєднати їх із правильними компонентами.

Завдяки балансу діжонської гірчиці, меду, часнику та перцю чилі овочі миттєво просочуються ароматами й залишаються ідеально хрусткими. Головна перевага цієї закуски – вона готова до подачі вже за 15 хвилин після нарізання, тому буде чудовим варіантом на всі випадки життя. 

Як швидко замаринувати огірки? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 800 грамів свіжих огірків;
– 4 зубчики часнику;
– 1 пучок зелені;
– 1 перець чилі;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 2 чайні ложки меду;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування

  1. Огірки промийте, зріжте кінчики й наріжте середніми брусочками, кружальцями або четвертинками.
  2. Часник і зелень дрібно покришіть, а гострий перець чилі наріжте тонкими кільцями (для м'якшого смаку насіння можна видалити).
  3. В окремій ємності з'єднайте діжонську гірчицю, мед, яблучний оцет, рослинну олію та сіль, після чого ретельно перемішайте вінчиком або виделкою до стану однорідної емульсії.
  4. Перекладіть огірки в глибоку миску чи контейнер, додайте підготовлену зелень, часник і чилі.
  5. Залийте овочі медово-гірчичним маринадом, добре струсіть або вимішайте, щоб кожен шматочок рівномірно покрився соусом.
  6. Залиште при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин для швидкого маринування.