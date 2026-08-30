Благодаря сбалансированному сочетанию дижонской горчицы, меда, чеснока и перца чили овощи мгновенно пропитаются ароматами и останутся идеально хрустящими. Главное преимущество этой закуски – она готова к подаче уже через 15 минут после нарезки, поэтому станет отличным вариантом на все случаи жизни.

Как быстро замариновать огурцы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов свежих огурцов;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 пучок зелени;

– 1 перец чили;

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 2 чайные ложки меда;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление: