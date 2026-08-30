Завдяки балансу діжонської гірчиці, меду, часнику та перцю чилі овочі миттєво просочуються ароматами й залишаються ідеально хрусткими. Головна перевага цієї закуски – вона готова до подачі вже за 15 хвилин після нарізання, тому буде чудовим варіантом на всі випадки життя.
Як швидко замаринувати огірки?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів свіжих огірків;
– 4 зубчики часнику;
– 1 пучок зелені;
– 1 перець чилі;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 2 чайні ложки меду;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Огірки промийте, зріжте кінчики й наріжте середніми брусочками, кружальцями або четвертинками.
- Часник і зелень дрібно покришіть, а гострий перець чилі наріжте тонкими кільцями (для м'якшого смаку насіння можна видалити).
- В окремій ємності з'єднайте діжонську гірчицю, мед, яблучний оцет, рослинну олію та сіль, після чого ретельно перемішайте вінчиком або виделкою до стану однорідної емульсії.
- Перекладіть огірки в глибоку миску чи контейнер, додайте підготовлену зелень, часник і чилі.
- Залийте овочі медово-гірчичним маринадом, добре струсіть або вимішайте, щоб кожен шматочок рівномірно покрився соусом.
- Залиште при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин для швидкого маринування.