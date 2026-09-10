Один трюк із холодною водою — і вони ідеальні: як законсервувати корнішони без кипʼятіння

Маленькі, пружні та апетитно дзвінкі під час кожного укусу – справжні мариновані корнішони вважаються королівською закускою будь-якого застілля.

Головний секрет їхньої ідеальної текстури криється не в багатогодинному кип'ятінні банок у каструлях, а в правильному попередньому вимочуванні та методі подвійної заливки. Огірочки виходять пікантними, солодкувато-пряними й повністю зберігають свій хрускіт до самої весни, розповідає ютуб-канал "Все буде смачно".

Як заготувати корнішони на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 півлітрових банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми корнішонів;

прянощі на дно кожної баночки:

– 1 лавровий лист;

– 2 зубчики часнику;

– пів чайної ложки зерен гірчиці;

– бутон гвоздики;

– по 2 горошини чорного та духмяного перцю;

– парасолька кропу;

– 1 листок вишні або чорної смородини;

– лист хрону;

маринад:

– 2 літри води;

– 4 столові ложки солі;

– 8 столових ложок цукру;

– 100 мілілітрів оцту.

Найкращі корнішони на зиму: дивіться відео

Приготування: