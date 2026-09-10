Головний секрет їхньої ідеальної текстури криється не в багатогодинному кип'ятінні банок у каструлях, а в правильному попередньому вимочуванні та методі подвійної заливки. Огірочки виходять пікантними, солодкувато-пряними й повністю зберігають свій хрускіт до самої весни, розповідає ютуб-канал "Все буде смачно".
Як заготувати корнішони на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6 півлітрових банок
Інгредієнти:
– 2 кілограми корнішонів;
прянощі на дно кожної баночки:
– 1 лавровий лист;
– 2 зубчики часнику;
– пів чайної ложки зерен гірчиці;
– бутон гвоздики;
– по 2 горошини чорного та духмяного перцю;
– парасолька кропу;
– 1 листок вишні або чорної смородини;
– лист хрону;
маринад:
– 2 літри води;
– 4 столові ложки солі;
– 8 столових ложок цукру;
– 100 мілілітрів оцту.
Найкращі корнішони на зиму: дивіться відео
Приготування:Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Відберіть щільні плоди довжиною до 6 – 8 сантиметрів, обережно промийте їх під проточною водою, не дряпаючи тонку шкірку, залийте крижаною водою та залиште на 3 години (щогодини воду бажано міняти на свіжу й холодну для максимальної пружності).
- На дно сухих чистих банок викладіть усю підготовлену зелень і спеції: кріп, листя вишні, смородини, хрін, часник, гірчицю та перець.
- Максимально щільно вкладіть вимочені корнішони в банки вертикально або щільними рядами до самого верху.
- Залийте наповнені банки крутим окропом до краю, накрийте кришками й залиште прогріватися на 10 – 12 хвилин.
- Злийте остиглу воду назад у каструлю, знову доведіть її до бурхливого кипіння, вдруге залийте огірки окропом на 10 – 12 хвилин і знову злийте.
- Для маринаду закип'ятіть 2 літри чистої води, розчиніть у ній сіль та цукор, проваріть 1 – 2 хвилини, влийте оцет і миттєво зніміть із вогню.
- Залийте корнішони киплячим маринадом утретє, герметично закрутіть простерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і щільно вкутайте теплою ковдрою до повного охолодження.