Главный секрет их идеальной текстуры кроется не в многочасовом кипячении банок в кастрюлях, а в правильном предварительном вымачивании и методе двойной заливки. Огурчики получаются пикантными, сладковато-пряными и полностью сохраняют свою хрусткость до самой весны, рассказывает YouTube-канал "Все будет вкусно".
Как заготовить корнишоны на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 6 полулитровых банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма корнишонов;
специи на дно каждой баночки:
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– пол чайной ложки горчичных зерен;
– бутон гвоздики;
– по 2 горошины черного и душистого перца;
– зонтик укропа;
– 1 листок вишни или черной смородины;
– лист хрена;
маринад:
– 2 литра воды;
– 4 столовые ложки соли;
– 8 столовых ложек сахара;
– 100 миллилитров уксуса.
Лучшие корнишоны на зиму: смотрите видео
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- Отберите плотные плоды длиной до 6 – 8 сантиметров, осторожно промойте их под проточной водой, не поцарапав тонкую кожицу, залейте ледяной водой и оставьте на 3 часа (каждый час воду желательно менять на свежую и холодную для максимальной упругости).
- На дно сухих чистых банок выложите всю подготовленную зелень и специи: укроп, листья вишни, смородины, хрен, чеснок, горчицу и перец.
- Максимально плотно уложите размоченные корнишоны в банки вертикально или плотными рядами до самого верха.
- Залейте наполненные банки кипящей водой до краев, накройте крышками и оставьте прогреваться на 10 – 12 минут.
- Слейте остывшую воду обратно в кастрюлю, снова доведите ее до бурного кипения, во второй раз залейте огурцы кипятком на 10 – 12 минут и снова слейте.
- Для маринада вскипятите 2 литра чистой воды, растворите в ней соль и сахар, проварите 1 – 2 минуты, влейте уксус и сразу же снимите с огня.
- Залейте корнишоны кипящим маринадом в третий раз, герметично закрутите простерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и плотно укутайте теплым одеялом до полного остывания.