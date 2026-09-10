Главный секрет их идеальной текстуры кроется не в многочасовом кипячении банок в кастрюлях, а в правильном предварительном вымачивании и методе двойной заливки. Огурчики получаются пикантными, сладковато-пряными и полностью сохраняют свою хрусткость до самой весны, рассказывает YouTube-канал "Все будет вкусно".

Как заготовить корнишоны на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 полулитровых банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма корнишонов;

специи на дно каждой баночки:

– 1 лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– пол чайной ложки горчичных зерен;

– бутон гвоздики;

– по 2 горошины черного и душистого перца;

– зонтик укропа;

– 1 листок вишни или черной смородины;

– лист хрена;

маринад:

– 2 литра воды;

– 4 столовые ложки соли;

– 8 столовых ложек сахара;

– 100 миллилитров уксуса.

Лучшие корнишоны на зиму: смотрите видео

Приготовление: