Як приготувати хрусткі домашні мариновані огірки: найпростіший рецепт літа
Домашні мариновані огірки можуть стати хрусткими вже за 48 годин, якщо правильно поєднати оцет, сіль і холодильник.
Домашні мариновані огірки можуть стати хрусткими вже за 48 годин, якщо правильно поєднати оцет, сіль і холод. Саме на цьому і тримається простий рецепт від The Kitchn.
У чому секрет хрускоту?
Тут огірки не ферментують довго. Їх швидко заливають гарячим розсолом із води, яблучного оцту та солі, а потім ставлять у холодильник.
Саме ця комбінація – оцет, сіль і холод – допомагає зберегти щільну текстуру. Тому огірки не встигають стати м’якими.
До банки також додають часник, насіння кропу та пластівці червоного перцю. Завдяки цьому смак виходить не пласким, а більш виразним: з легкою гостринкою, ароматом кропу й помітною кислинкою.
Що потрібно для домашніх маринованих огірків?
У цьому рецепті використовують прості інгредієнти, які легко знайти на кухні або в найближчому магазині.
- огірки;
- вода;
- яблучний оцет;
- сіль;
- подрібнений часник;
- насіння кропу;
- пластівці червоного перцю.
Як приготувати ці огірки?
- У невеликій каструлі змішайте воду, яблучний оцет і сіль та доведіть суміш до кипіння.
- Поки розсіл нагрівається, помийте банки й огірки.
- Зріжте в огірків кінчики. За бажанням залиште їх цілими або розріжте вздовж.
- Складіть огірки в банку, залишивши приблизно 1/2 дюйма вільного місця зверху.
- Додайте подрібнений часник, насіння кропу та пластівці червоного перцю.
- Залийте огірки киплячим розсолом.
- Закрутіть кришку не надто щільно, дайте банці охолонути до кімнатної температури, а потім поставте її в холодильник.
- Залиште огірки в холодильнику щонайменше на 48 годин.
Чому цей спосіб працює?
Швидкі холодильникові соління не проходять довгу ферментацію. Огірки консервуються оцтом, сіллю та холодом, і саме тому вже за дві доби можуть бути хрусткими.