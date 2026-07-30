Як приготувати хрусткі домашні мариновані огірки: найпростіший рецепт літа

Домашні мариновані огірки можуть стати хрусткими вже за 48 годин, якщо правильно поєднати оцет, сіль і холодильник.

Домашні мариновані огірки можуть стати хрусткими вже за 48 годин, якщо правильно поєднати оцет, сіль і холод. Саме на цьому і тримається простий рецепт від The Kitchn.

У чому секрет хрускоту?

Тут огірки не ферментують довго. Їх швидко заливають гарячим розсолом із води, яблучного оцту та солі, а потім ставлять у холодильник.

Саме ця комбінація – оцет, сіль і холод – допомагає зберегти щільну текстуру. Тому огірки не встигають стати м’якими.

До банки також додають часник, насіння кропу та пластівці червоного перцю. Завдяки цьому смак виходить не пласким, а більш виразним: з легкою гостринкою, ароматом кропу й помітною кислинкою.

Що потрібно для домашніх маринованих огірків?

У цьому рецепті використовують прості інгредієнти, які легко знайти на кухні або в найближчому магазині.

огірки;

вода;

яблучний оцет;

сіль;

подрібнений часник;

насіння кропу;

пластівці червоного перцю.

Як приготувати ці огірки?

У невеликій каструлі змішайте воду, яблучний оцет і сіль та доведіть суміш до кипіння. Поки розсіл нагрівається, помийте банки й огірки. Зріжте в огірків кінчики. За бажанням залиште їх цілими або розріжте вздовж. Складіть огірки в банку, залишивши приблизно 1/2 дюйма вільного місця зверху. Додайте подрібнений часник, насіння кропу та пластівці червоного перцю. Залийте огірки киплячим розсолом. Закрутіть кришку не надто щільно, дайте банці охолонути до кімнатної температури, а потім поставте її в холодильник. Залиште огірки в холодильнику щонайменше на 48 годин.

Чому цей спосіб працює?

Швидкі холодильникові соління не проходять довгу ферментацію. Огірки консервуються оцтом, сіллю та холодом, і саме тому вже за дві доби можуть бути хрусткими.