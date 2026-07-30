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30 липня, 22:28
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Як приготувати хрусткі домашні мариновані огірки: найпростіший рецепт літа

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Домашні мариновані огірки можуть стати хрусткими вже за 48 годин, якщо правильно поєднати оцет, сіль і холодильник.

Домашні мариновані огірки можуть стати хрусткими вже за 48 годин, якщо правильно поєднати оцет, сіль і холод. Саме на цьому і тримається простий рецепт від The Kitchn.

У чому секрет хрускоту?

Тут огірки не ферментують довго. Їх швидко заливають гарячим розсолом із води, яблучного оцту та солі, а потім ставлять у холодильник.

Саме ця комбінація – оцет, сіль і холод – допомагає зберегти щільну текстуру. Тому огірки не встигають стати м’якими.

До банки також додають часник, насіння кропу та пластівці червоного перцю. Завдяки цьому смак виходить не пласким, а більш виразним: з легкою гостринкою, ароматом кропу й помітною кислинкою.

Що потрібно для домашніх маринованих огірків?

У цьому рецепті використовують прості інгредієнти, які легко знайти на кухні або в найближчому магазині.

  • огірки;
  • вода;
  • яблучний оцет;
  • сіль;
  • подрібнений часник;
  • насіння кропу;
  • пластівці червоного перцю.

Як приготувати ці огірки?

  1. У невеликій каструлі змішайте воду, яблучний оцет і сіль та доведіть суміш до кипіння.
  2. Поки розсіл нагрівається, помийте банки й огірки.
  3. Зріжте в огірків кінчики. За бажанням залиште їх цілими або розріжте вздовж.
  4. Складіть огірки в банку, залишивши приблизно 1/2 дюйма вільного місця зверху.
  5. Додайте подрібнений часник, насіння кропу та пластівці червоного перцю.
  6. Залийте огірки киплячим розсолом.
  7. Закрутіть кришку не надто щільно, дайте банці охолонути до кімнатної температури, а потім поставте її в холодильник.
  8. Залиште огірки в холодильнику щонайменше на 48 годин.

Чому цей спосіб працює?

Швидкі холодильникові соління не проходять довгу ферментацію. Огірки консервуються оцтом, сіллю та холодом, і саме тому вже за дві доби можуть бути хрусткими.

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