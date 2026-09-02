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2 вересня, 22:40
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Зметуть зі столу першими: геніальна закуска з баклажанів і сиру, яка затьмарить бутерброди

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Тарталетки з баклажанами й сиром — це той випадок, коли святкова закуска виглядає витончено, а готується зрозуміло й без зайвих хитрощів. Усе тримається на правильній роботі з тістом, окремому запіканні баклажанів і двошаровій начинці.

Пісочні тарталетки тут працюють як маленькі кошики для двох окремих начинок: запечених баклажанів і м’якого сиру з часником та горіхами. Саме такий поділ і робить закуску вдалою: основа не розмокає, а начинка виходить ніжною й виразною.

У чому секрет розсипчастої основи?

Тісто для тарталеток радять не вимішувати довше, ніж потрібно, а масло брати холодним. Саме це допомагає зберегти крихку структуру, а не зробити основу щільною.

Після замішування тісто має ще годину провести в холодильнику.

Як підготувати баклажани?

Баклажани нарізають кружальцями, солять і залишають на 15 – 20 хвилин, а потім промивають. Так вони краще запікаються: спочатку окремо, а вже потім потрапляють у начинку.

Після цього баклажани змащують частиною оливкової олії та запікають 30 – 40 хвилин за 160 градусах.

Як готують сирну начинку?

Для сирного шару м’який сир перебивають із часником, волоськими горіхами, сіллю й перцем. Окремо готові баклажани дрібно нарізають, змішують із кропом, додають трохи оливкової олії та солі.

Потім обидві маси викладають у тарталетки шарами й ще раз запікають 20 хвилин за 180 градусах до золотистості.

Зверніть увагу! Конкретний вид м’якого сиру в оригіналі не зазначено, тож не варто самостійно замінювати його на крем-сир, рикоту чи інший продукт.

Як приготувати тарталетки з баклажанами й сиром

  • Час: 1 година 20 хвилин + 10 хвилин підготовки
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– борошно; 
– холодне масло; 
– жовток; 
– сіль; 
– трохи холодної води; 
– баклажани; 
– оливкова олія; 
– часник; 
– волоські горіхи; 
– м’який сир; 
– перець; 
– кріп.

Приготування: 

  1. Просійте борошно, додайте нарізане кубиками холодне масло й порубайте ножем до крихти.
  2. Додайте жовток, сіль і трохи холодної води. Швидко замісіть тісто, загорніть у плівку й поставте в холодильник на 1 годину.
  3. Баклажани помийте, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 15 – 20 хвилин. Потім промийте, змастіть частиною оливкової олії та запікайте 30 – 40 хвилин за 160 градусів.
  4. Часник почистьте й пропустіть через прес, горіхи порубайте. Перебийте м’який сир із часником, горіхами, сіллю й перцем.
  5. Запечені баклажани дрібно наріжте, додайте подрібнений кріп, трохи решти оливкової олії та сіль, перемішайте.
  6. Розділіть охолоджене тісто на 6 частин, розкачайте й викладіть у формочки для тарталеток. Випікайте 15 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
  7. Трохи охолодіть і вийміть тарталетки з формочок.
  8. Викладіть на дно тарталеток баклажанову масу, зверху – сирну. Запікайте ще 20 хвилин за 180 градусах до золотистості.

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