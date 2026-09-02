Пісочні тарталетки тут працюють як маленькі кошики для двох окремих начинок: запечених баклажанів і м’якого сиру з часником та горіхами. Саме такий поділ і робить закуску вдалою: основа не розмокає, а начинка виходить ніжною й виразною.

У чому секрет розсипчастої основи?

Тісто для тарталеток радять не вимішувати довше, ніж потрібно, а масло брати холодним. Саме це допомагає зберегти крихку структуру, а не зробити основу щільною.

Після замішування тісто має ще годину провести в холодильнику.

Як підготувати баклажани?

Баклажани нарізають кружальцями, солять і залишають на 15 – 20 хвилин, а потім промивають. Так вони краще запікаються: спочатку окремо, а вже потім потрапляють у начинку.

Після цього баклажани змащують частиною оливкової олії та запікають 30 – 40 хвилин за 160 градусах.

Як готують сирну начинку?

Для сирного шару м’який сир перебивають із часником, волоськими горіхами, сіллю й перцем. Окремо готові баклажани дрібно нарізають, змішують із кропом, додають трохи оливкової олії та солі.

Потім обидві маси викладають у тарталетки шарами й ще раз запікають 20 хвилин за 180 градусах до золотистості.

Зверніть увагу! Конкретний вид м’якого сиру в оригіналі не зазначено, тож не варто самостійно замінювати його на крем-сир, рикоту чи інший продукт.

Як приготувати тарталетки з баклажанами й сиром

Час: 1 година 20 хвилин + 10 хвилин підготовки

1 година 20 хвилин + 10 хвилин підготовки Порцій: 6

Інгредієнти:

– борошно;

– холодне масло;

– жовток;

– сіль;

– трохи холодної води;

– баклажани;

– оливкова олія;

– часник;

– волоські горіхи;

– м’який сир;

– перець;

– кріп.

Приготування: