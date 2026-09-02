Песочные тарталетки здесь служат маленькими корзинами для двух отдельных начинок: запеченных баклажанов и мягкого сыра с чесноком и орехами. Именно такое разделение и делает закуску удачной: основа не размокает, а начинка получается нежной и выразительной.

В чем секрет рассыпчатой основы?

Тесто для тарталеток рекомендуют не вымешивать дольше, чем нужно, а масло брать холодным. Именно это помогает сохранить хрупкую структуру, а не сделать основу плотной.

После замешивания тесто должно еще час постоять в холодильнике.

Как подготовить баклажаны?

Баклажаны нарезают кружочками, солят и оставляют на 15 – 20 минут, а затем промывают. Так они лучше запекаются: сначала отдельно, а уже потом попадают в начинку.

После этого баклажаны смазывают частью оливкового масла и запекают 30 – 40 минут при 160 градусах.

Как готовят творожную начинку?

Для творожного слоя мягкий творог перемешивают с чесноком, грецкими орехами, солью и перцем. Отдельно готовые баклажаны мелко нарезают, смешивают с укропом, добавляют немного оливкового масла и соли.

Затем обе массы выкладывают в тарталетки слоями и еще раз запекают 20 минут при 180 градусах до золотистого цвета.

Обратите внимание! Конкретный вид мягкого сыра в оригинальном рецепте не указан, поэтому не стоит самостоятельно заменять его на крем-сыр, рикотту или другой продукт.

Как приготовить тарталетки с баклажанами и сыром

Время: 1 час 20 минут + 10 минут на подготовку

1 час 20 минут + 10 минут на подготовку Порций: 6

Ингредиенты:

– мука;

– холодное масло;

– желток;

– соль;

– немного холодной воды;

– баклажаны;

– оливковое масло;

– чеснок;

– грецкие орехи;

– мягкий сыр;

– перец;

– укроп.

Приготовление: