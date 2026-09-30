"Олівʼє" та "Цезар" відпочивають: казковий салат з пекінки, шинки та сухариків

Салат – це завжди про можливість створити шедевр без зусиль. Достатньо кількох інгредієнтів, щоб ваша вечеря перетворилася на свято.

Секрет цього салату криється в ідеальному поєднанні інгредієнтів. Можете сміливо подавати його навіть на святковий стіл – гості точно дякуватимуть та питатимуть рецепт, розповідає "Господинька". Як приготувати салат з пекінки та шинки? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів пекінської капусти;

– 150 грамів свіжого огірка;

– 200 грамів шинки;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 70 грамів майонезу;

– сіль та перець до смаку;

сухарики:

– 4 скибочки білого хліба;

– пів чайної ложки прованських трав;

– 1 столова ложка оливкової олії. Приготування: Скибочки білого хліба наріжте рівними невеликими кубиками, перекладіть у миску або відразу на деко, полийте ложкою оливкової олії та щедро посипте прованськими травами. Добре перемішайте руками, щоб олія зі спеціями рівномірно покрила хліб, і підсушіть у розігрітій до 180 градусів духовці або на сухій сковороді приблизно 7 – 10 хвилин до рум'яного золотавого хрусту, після чого дайте повністю охолонути. Пекінську капусту тонко нашаткуйте ножем, свіжі огірки та шинку наріжте акуратною соломкою однакової товщини. З консервованої кукурудзи злийте всю рідину. У глибокому салатнику з'єднайте нашатковану капусту, шинку, огірки та солодку кукурудзу. Додайте дрібку солі, свіжомелений чорний перець, заправте майонезом і акуратно перемішайте двома лопатками, щоб зберегти легкість і соковитість овочів. Подавайте салат, щедро посипавши його зверху остиглими хрусткими сухариками безпосередньо перед подачею на стіл, або поставте мисочку з грінками поруч, щоб хліб зберіг свій дзвінкий хрускіт і не розмок у майонезній заправці.