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30 вересня, 20:10
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"Олівʼє" та "Цезар" відпочивають: казковий салат з пекінки, шинки та сухариків

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салат – це завжди про можливість створити шедевр без зусиль. Достатньо кількох інгредієнтів, щоб ваша вечеря перетворилася на свято.

Секрет цього салату криється в ідеальному поєднанні інгредієнтів. Можете сміливо подавати його навіть на святковий стіл – гості точно дякуватимуть та питатимуть рецепт, розповідає "Господинька"

Як приготувати салат з пекінки та шинки? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 400 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів свіжого огірка;
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 70 грамів майонезу;
– сіль та перець до смаку;
сухарики: 
– 4 скибочки білого хліба;
– пів чайної ложки прованських трав;
– 1 столова ложка оливкової олії. 

Приготування

  1. Скибочки білого хліба наріжте рівними невеликими кубиками, перекладіть у миску або відразу на деко, полийте ложкою оливкової олії та щедро посипте прованськими травами.
  2. Добре перемішайте руками, щоб олія зі спеціями рівномірно покрила хліб, і підсушіть у розігрітій до 180 градусів духовці або на сухій сковороді приблизно 7 – 10 хвилин до рум'яного золотавого хрусту, після чого дайте повністю охолонути.
  3. Пекінську капусту тонко нашаткуйте ножем, свіжі огірки та шинку наріжте акуратною соломкою однакової товщини.
  4. З консервованої кукурудзи злийте всю рідину.
  5. У глибокому салатнику з'єднайте нашатковану капусту, шинку, огірки та солодку кукурудзу.
  6. Додайте дрібку солі, свіжомелений чорний перець, заправте майонезом і акуратно перемішайте двома лопатками, щоб зберегти легкість і соковитість овочів.
  7. Подавайте салат, щедро посипавши його зверху остиглими хрусткими сухариками безпосередньо перед подачею на стіл, або поставте мисочку з грінками поруч, щоб хліб зберіг свій дзвінкий хрускіт і не розмок у майонезній заправці.

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