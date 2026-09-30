Секрет этого салата кроется в идеальном сочетании ингредиентов. Можете смело подавать его даже на праздничный стол – гости обязательно будут благодарить вас и спрашивать рецепт, рассказывает "Господинька".

Как приготовить салат из пекинской капусты и ветчины?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов пекинской капусты;

– 150 граммов свежего огурца;

– 200 граммов ветчины;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 70 граммов майонеза;

– соль и перец по вкусу;

сухарики:

– 4 ломтика белого хлеба;

– пол чайной ложки прованских трав;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление: