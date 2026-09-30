Секрет этого салата кроется в идеальном сочетании ингредиентов. Можете смело подавать его даже на праздничный стол – гости обязательно будут благодарить вас и спрашивать рецепт, рассказывает "Господинька".
Как приготовить салат из пекинской капусты и ветчины?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов пекинской капусты;
– 150 граммов свежего огурца;
– 200 граммов ветчины;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– 70 граммов майонеза;
– соль и перец по вкусу;
сухарики:
– 4 ломтика белого хлеба;
– пол чайной ложки прованских трав;
– 1 столовая ложка оливкового масла.
Приготовление:
- Ломтики белого хлеба нарежьте ровными небольшими кубиками, переложите в миску или сразу на противень, полейте ложкой оливкового масла и щедро посыпьте прованскими травами.
- Хорошо перемешайте руками, чтобы масло со специями равномерно покрыло хлеб, и подсушите в разогретой до 180 градусов духовке или на сухой сковороде примерно 7 – 10 минут до румяного золотистого хруста, после чего дайте полностью остыть.
- Пекинскую капусту тонко нашинковать ножом, свежие огурцы и ветчину нарезать аккуратной соломкой одинаковой толщины.
- Из консервированной кукурузы слейте всю жидкость.
- В глубокой салатнице смешайте нашинкованную капусту, ветчину, огурцы и сладкую кукурузу.
- Добавьте щепотку соли, свежемолотый черный перец, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте двумя лопатками, чтобы сохранить легкость и сочность овощей.
- Подавайте салат, щедро посыпав его сверху остывшими хрустящими сухариками непосредственно перед подачей на стол, или поставьте мисочку с гренками рядом, чтобы хлеб сохранил свой звонкий хруст и не размок в майонезной заправке.