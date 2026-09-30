Секрет цього салату криється в ідеальному поєднанні інгредієнтів. Можете сміливо подавати його навіть на святковий стіл – гості точно дякуватимуть та питатимуть рецепт, розповідає "Господинька".
Як приготувати салат з пекінки та шинки?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів свіжого огірка;
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 70 грамів майонезу;
– сіль та перець до смаку;
сухарики:
– 4 скибочки білого хліба;
– пів чайної ложки прованських трав;
– 1 столова ложка оливкової олії.
Приготування:
- Скибочки білого хліба наріжте рівними невеликими кубиками, перекладіть у миску або відразу на деко, полийте ложкою оливкової олії та щедро посипте прованськими травами.
- Добре перемішайте руками, щоб олія зі спеціями рівномірно покрила хліб, і підсушіть у розігрітій до 180 градусів духовці або на сухій сковороді приблизно 7 – 10 хвилин до рум'яного золотавого хрусту, після чого дайте повністю охолонути.
- Пекінську капусту тонко нашаткуйте ножем, свіжі огірки та шинку наріжте акуратною соломкою однакової товщини.
- З консервованої кукурудзи злийте всю рідину.
- У глибокому салатнику з'єднайте нашатковану капусту, шинку, огірки та солодку кукурудзу.
- Додайте дрібку солі, свіжомелений чорний перець, заправте майонезом і акуратно перемішайте двома лопатками, щоб зберегти легкість і соковитість овочів.
- Подавайте салат, щедро посипавши його зверху остиглими хрусткими сухариками безпосередньо перед подачею на стіл, або поставте мисочку з грінками поруч, щоб хліб зберіг свій дзвінкий хрускіт і не розмок у майонезній заправці.