Яєчня-бовтанка буде мʼякою: який зайвий крок повторюють усі господині

Щоб яєчня-бовтанка вийшла м’якою, інколи достатньо прибрати один звичний крок – попереднє збивання в мисці. Фудекспертка радить готувати їх прямо на пательні, і тоді страва виходить ніжнішою та цікавішою на вигляд.

Чому яєчня-бовтанка інколи виходить сухою і гумовою, навіть якщо готується лічені хвилини? Відповідь часто ховається не в самих яйцях, а в одній зайвій маніпуляції з яйцями, розповіла фудекспертка Кріс Осборн виданню Mirror.

У чому суть методу

Техніка має навіть власну назву – "frambled eggs", тобто суміш слів "fried" і "scrambled". Її сенс у тому, щоб розбити яйця одразу на пательню і працювати з ними вже там, без попереднього збивання.

У результаті виходить не рівномірна жовта маса, а більш домашня, фактурна страва. У готових яйцях видно окремі смужки білка та жовтка, а не суцільну однорідну суміш.

Кріс каже, що такі яйця виходять "soft and fluffy" – м’якими та пухкими. Вона зізнається, що готувала їх так роками ще до того, як дізналася, що в цього способу вже є назва.

Крім текстури, метод економить час і ще один кухонний предмет. Менше рухів – менше миття посуду після сніданку.

Менше зусиль і кращий результат / Фото Pixabay

Як готувати яйця без збивання

Спершу поставте хорошу антипригарну пательню на середньо-слабкий вогонь. Додайте щедрий шматочок масла і дайте йому повільно розтанути, поки воно не стане злегка пінитися.

Саме тоді пательня готова до яєць. Вогонь треба тримати лагідним протягом усього процесу, бо яйця можуть стати жорсткими буквально за кілька секунд, якщо температура буде занадто високою.

Коли масло готове, розбийте два яйця прямо на пательню та добре приправте сіллю й перцем. Після цього не мішайте їх і дайте теплу зробити свою справу.

Стежте, як білки починають біліти й схоплюватися по краях. Ключовий момент настає тоді, коли білки вже майже готові, а жовтки ще залишаються рідкими.

Тоді лопаткою обережно проколіть і розбийте жовтки, щоб вони розтіклися у білки. Далі м’яко складіть яйця кілька разів, повільними рухами, без звичного інтенсивного перемішування.

Потрібно лише злегка з'єднати масу, щоб зберегти характерні світлі та золотисті смуги. Саме вони і роблять цю страву не такою, як звичайна яєчня-бовтанка.

Як тільки яйця виглядають трохи блискучими й ще трішки недоготовленими, одразу знімайте пательню з вогню. Залишкового тепла вистачить, щоб довести їх до ідеальної м’якості.

Кріс підсумовує, що традиційні scrambled eggs вона теж готує. Але зізнається: інколи "ледачий" спосіб і справді виявляється найкращим.