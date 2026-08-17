17 серпня, 13:30
Коли набридла яєчня: ніжні та ситні кабачкові перепічки на швидку руку
Кабачкові перепічки з кисломолочним сиром та часником – чудова альтернатива звичній яєчні чи бутербродам. Вам точно варто почати день по-новому!
Вони готуються всього за 15 хвилин без довгого вимішування тіста! А на виході ви отримаєте соковиті та ніжні млинці, які надовго подарують відчуття ситості.
Як приготувати кабачкові перепічки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– молодий кабачок;
– кисломолочний сир;
– яйця;
– часник;
– сіль, перець, свіжа зелень до смаку.
Приготування:
- Поріжте молодий кабачок середніми шматочками (чистити шкірку не потрібно, якщо вона м'яка).
- Складіть у чашу блендера кабачок, кисломолочний сир, яйця, часник, свіжу зелень, сіль і спеції.
- Перебийте всі інгредієнти до однорідного кремового стану, після чого додайте кукурудзяний крохмаль і ще раз коротко перемішайте — маса має нагадувати негусту сметану.
- Добре розігрійте пательню з невеликою кількістю олії.
- Обов'язково перемішуйте тісто перед кожною порцією, оскільки крохмаль швидко осідає на дно.
- Викладайте невеликі перепічки ложкою та смажте на помірному вогні під кришкою до золотавої скоринки з обох боків, щоб серединка встигла пропектися.
- Подавайте гарячими зі свіжою сметаною, йогуртовим соусом або скибочками літніх томатів.