Коли набридла яєчня: ніжні та ситні кабачкові перепічки на швидку руку

Кабачкові перепічки з кисломолочним сиром та часником – чудова альтернатива звичній яєчні чи бутербродам. Вам точно варто почати день по-новому!

Вони готуються всього за 15 хвилин без довгого вимішування тіста! А на виході ви отримаєте соковиті та ніжні млинці, які надовго подарують відчуття ситості. Як приготувати кабачкові перепічки? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– молодий кабачок;

– кисломолочний сир;

– яйця;

– часник;

– сіль, перець, свіжа зелень до смаку. Приготування: Поріжте молодий кабачок середніми шматочками (чистити шкірку не потрібно, якщо вона м'яка). Складіть у чашу блендера кабачок, кисломолочний сир, яйця, часник, свіжу зелень, сіль і спеції. Перебийте всі інгредієнти до однорідного кремового стану, після чого додайте кукурудзяний крохмаль і ще раз коротко перемішайте — маса має нагадувати негусту сметану. Добре розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обов'язково перемішуйте тісто перед кожною порцією, оскільки крохмаль швидко осідає на дно. Викладайте невеликі перепічки ложкою та смажте на помірному вогні під кришкою до золотавої скоринки з обох боків, щоб серединка встигла пропектися. Подавайте гарячими зі свіжою сметаною, йогуртовим соусом або скибочками літніх томатів.