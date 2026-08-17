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17 серпня, 13:30
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Коли набридла яєчня: ніжні та ситні кабачкові перепічки на швидку руку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачкові перепічки з кисломолочним сиром та часником – чудова альтернатива звичній яєчні чи бутербродам. Вам точно варто почати день по-новому!

Вони готуються всього за 15 хвилин без довгого вимішування тіста! А на виході ви отримаєте соковиті та ніжні млинці, які надовго подарують відчуття ситості.  

Як приготувати кабачкові перепічки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– молодий кабачок;
– кисломолочний сир;
– яйця;
– часник;
– сіль, перець, свіжа зелень до смаку. 

Приготування

  1. Поріжте молодий кабачок середніми шматочками (чистити шкірку не потрібно, якщо вона м'яка).
  2. Складіть у чашу блендера кабачок, кисломолочний сир, яйця, часник, свіжу зелень, сіль і спеції.
  3. Перебийте всі інгредієнти до однорідного кремового стану, після чого додайте кукурудзяний крохмаль і ще раз коротко перемішайте — маса має нагадувати негусту сметану.
  4. Добре розігрійте пательню з невеликою кількістю олії.
  5. Обов'язково перемішуйте тісто перед кожною порцією, оскільки крохмаль швидко осідає на дно.
  6. Викладайте невеликі перепічки ложкою та смажте на помірному вогні під кришкою до золотавої скоринки з обох боків, щоб серединка встигла пропектися.
  7. Подавайте гарячими зі свіжою сметаною, йогуртовим соусом або скибочками літніх томатів.

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