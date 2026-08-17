Вони готуються всього за 15 хвилин без довгого вимішування тіста! А на виході ви отримаєте соковиті та ніжні млинці, які надовго подарують відчуття ситості.

Як приготувати кабачкові перепічки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– молодий кабачок;

– кисломолочний сир;

– яйця;

– часник;

– сіль, перець, свіжа зелень до смаку.

Приготування: