Они готовятся всего за 15 минут без длительного вымешивания теста! А в результате вы получите сочные и нежные блины, которые надолго подарят ощущение сытости.

Как приготовить кабачковые лепешки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– молодой кабачок;

– творог;

– яйца;

– чеснок;

– соль, перец, свежая зелень по вкусу.

Приготовление: