До чи після варіння: коли потрібно знімати плівку з сардельок, щоб не відривати з м'ясом

Суперечки щодо того, чи потрібно очищати сардельки перед вживанням, виникають через різноманіття пакувальних матеріалів на виробництві. Одні оболонки є природною частиною виробу, тоді як інші виконують виключно бар'єрну функцію захисту фаршу від пересихання та зовнішніх факторів.

Натуральна оболонка виготовляється з ретельно очищених кишок свиней або овець. Вона має злегка нерівномірну товщину, матову фактуру, часто перев'язана кулінарним шпагатом і завжди вживається в їжу разом із соковитою начинкою. Такі вироби відварюють на слабкому вогні без бурхливого кипіння, щоб стінка не розірвалася від внутрішнього тиску соку.

Колагенову оболонку виробляють із білкових волокон шкур тварин. Її тонка модифікація повністю їстівна, добре тримає форму та не потребує видалення. Якщо ж використано щільний технічний шар, виробник обов'язково розміщує відповідне маркування на товарній етикетці.

Очищення сардельок залежить від оболонки / Фото "Стовпинські ковбаси"

Пластикова (поліамідна) або щільна целюлозна оболонка – це неїстівне технічне пакування. Вона вирізняється ідеально гладкою глянцевою поверхнею, на яку наносять заводські написи, маркування або логотипи. Їсти таку плівку категорично не можна, її завжди повністю видаляють.

Чому плівку знімають саме до варіння

За правилами технології приготування штучну поліамідну оболонку завжди знімають із охолодженого продукту ще до опускання в каструлю. Під час нагрівання в окропі синтетична плівка спаюється з білковою структурою фаршу.

Якщо варити сардельку в пластику, зняти його потім без втрати половини соковитого м'ясного шару буде майже неможливо: оболонка відриватиметься дрібними клаптями разом із волокнами.

Щоб очистити сиру сардельку за 2 секунди, кінчиком гострого ножа роблять невеликий поперечний надріз біля краю виробу, підчіплюють край плівки пальцями та стягують її суцільною панчохою. Після цього продукт закладають у киплячу воду на 3 – 5 хвилин. Якщо ж сарделька виготовлена в тонкій натуральній оболонці, з неї зрізають лише мотузки, зберігаючи природний шар цілим заради максимальної соковитості страви.