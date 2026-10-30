"Кривавий" десерт із павуками на Геловін: ефектне частування для вечірки за 15 хвилин

Яскраве напівпрозоре желе насиченого вишневого або полуничного кольору – класична основа для швидких святкових десертів, а на Геловін воно миттєво перетворюється на моторошну "криваву" пастку для комах. Таке частування не потребує випікання чи складних кулінарних процесів, а виглядає максимально ефектно на будь-якому тематичному столі.

Головна тонкість полягає у двохетапній заливці та контролі температури рідини. Якщо кинути мармелад у гаряче желе, він просто розчиниться, а якщо залити все за 1 раз, фігурки спливуть або навпаки осядуть на саме дно. Пошарове охолодження дозволяє надійно зафіксувати павуків прямо в товщі червоної маси, створюючи об'ємний ефект застиглих у бурштині комах.

Як приготувати желейний десерт на Геловін?

Час : 15 хвилин + застигання

: 15 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

желейна основа:

– 2 упаковки полуничного або вишневого сухого желе (по 80 – 90 грамів кожна);

– 700–800 мілілітрів питної води (відповідно до інструкції виробника);

тематичний декор:

– 8 – 12 штук мармеладних павуків або черв'яків;

– 4 – 5 штук мармеладних очей або інших цукерок для прикрашання; посуд для подачі:

– 4 – 5 штук прозорих пластикових чи скляних склянок.

Приготування: