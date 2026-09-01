Смачніше, ніж у ресторані: ніжне куряче філе у вершково-грибній шубці за 20 хвилин
Готується швидко, виглядає ефектно – це поєднання сподобається кожній господині. Тим паче, що його можна відтворювати буквально через день і більше не турбуватися про смачну вечерю!
Куряче філе часто ризикує вийти сухим під час запікання, але цей рецепт повністю змінює правила гри. Завдяки швидкому обсмажуванню на сильному вогні м'ясо миттєво запечатує всі соки всередині, а багата "шубка" з ароматних обсмажених печериць, часнику, вершків і розплавленого тягучого сиру робить страву неймовірно ніжною та вершковою, розповідає інстаграм _recipes_ira.
Як швидко приготувати смачну вечерю?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 250 грамів свіжих печериць;
– 1 цибуля;
– 1 морква або солодкий болгарський перець;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 150 – 200 мілілітрів вершків;
– свіжа зелень до смаку;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Від цієї вечері будуть в захваті усі: дивіться відео
Приготування:
- Цибулю наріжте півкільцями, моркву або солодкий перець – тонкою соломкою, а печериці – пластинками.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте овочі з грибами до приємного золотистого кольору й випаровування зайвої вологи.
- Додайте до овочів пропущений через прес часник, подрібнену зелень, влийте вершки, посоліть за смаком і протушкуйте соус на слабкому вогні впродовж 2 хвилин до легкого загустіння.
- Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником, розріжте вздовж на два пласкі пласти, з обох боків натріть сіллю, перцем та улюбленими спеціями для птиці.
- На сильно розігрітій сковороді швидко обсмажте шматочки курки на великому вогні по 1,5 – 2 хвилини з кожного боку лише до утворення рум'яної скоринки, не доводячи до повної готовності.
- Перекладіть підрум'янене філе у форму для запікання, зверху щедро викладіть вершково-грибну масу та густо засипте натертим на середній тертці сиром. Відправте форму в розігріту до 180 – 190 градусів духовку на 15 – 20 хвилин, щоб сир повністю розплавився й утворив апетитну золотаву скоринку.