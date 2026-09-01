Смачніше, ніж у ресторані: ніжне куряче філе у вершково-грибній шубці за 20 хвилин

Готується швидко, виглядає ефектно – це поєднання сподобається кожній господині. Тим паче, що його можна відтворювати буквально через день і більше не турбуватися про смачну вечерю!

Куряче філе часто ризикує вийти сухим під час запікання, але цей рецепт повністю змінює правила гри. Завдяки швидкому обсмажуванню на сильному вогні м'ясо миттєво запечатує всі соки всередині, а багата "шубка" з ароматних обсмажених печериць, часнику, вершків і розплавленого тягучого сиру робить страву неймовірно ніжною та вершковою, розповідає інстаграм _recipes_ira.

Як швидко приготувати смачну вечерю?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 250 грамів свіжих печериць;

– 1 цибуля;

– 1 морква або солодкий болгарський перець;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 150 – 200 мілілітрів вершків;

– свіжа зелень до смаку;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Від цієї вечері будуть в захваті усі: дивіться відео

Приготування: