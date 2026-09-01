Куриное филе часто рискует получиться сухим при запекании, но этот рецепт полностью меняет правила игры. Благодаря быстрой обжарке на сильном огне мясо мгновенно запечатывает все соки внутри, а богатая "шубка" из ароматных обжаренных шампиньонов, чеснока, сливок и расплавленного тягучего сыра делает блюдо невероятно нежным и сливочным, рассказывает инстаграм _recipes_ira.
Как быстро приготовить вкусный ужин?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 250 грамм свежих шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 морковь или сладкий болгарский перец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 150 – 200 миллилитров сливок;
– свежая зелень по вкусу;
– соль, перец и специи по вкусу.
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Приготовление:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Лук нарежьте полукольцами, морковь или сладкий перец – тонкой соломкой, а шампиньоны – пластинками.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи с грибами до приятного золотистого цвета и испарения лишней влаги.
- Добавьте к овощам чеснок, пропущенный через пресс, измельченную зелень, влейте сливки, посолите по вкусу и тушите соус на слабом огне в течение 2 минут до легкого загустения.
- Куриное филе промойте, просушите бумажным полотенцем, разрежьте вдоль на два плоских куска, с обеих сторон натрите солью, перцем и любимыми специями для птицы.
- На сильно разогретой сковороде быстро обжарьте кусочки курицы на большом огне по 1,5 – 2 минуты с каждой стороны только до образования румяной корочки, не доводив до полной готовности.
- Переложите подрумяненное филе в форму для запекания, сверху щедро выложите сливочно-грибную массу и густо посыпьте натертым на средней терке сыром. Поставьте форму в разогретую до 180 – 190 градусов духовку на 15 – 20 минут, чтобы сыр полностью расплавился и образовал аппетитную золотистую корочку.