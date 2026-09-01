Куриное филе часто рискует получиться сухим при запекании, но этот рецепт полностью меняет правила игры. Благодаря быстрой обжарке на сильном огне мясо мгновенно запечатывает все соки внутри, а богатая "шубка" из ароматных обжаренных шампиньонов, чеснока, сливок и расплавленного тягучего сыра делает блюдо невероятно нежным и сливочным, рассказывает инстаграм _recipes_ira.

Как быстро приготовить вкусный ужин?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 250 грамм свежих шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 морковь или сладкий болгарский перец;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 150 – 200 миллилитров сливок;

– свежая зелень по вкусу;

– соль, перец и специи по вкусу.

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Приготовление: