Куряче філе часто ризикує вийти сухим під час запікання, але цей рецепт повністю змінює правила гри. Завдяки швидкому обсмажуванню на сильному вогні м'ясо миттєво запечатує всі соки всередині, а багата "шубка" з ароматних обсмажених печериць, часнику, вершків і розплавленого тягучого сиру робить страву неймовірно ніжною та вершковою, розповідає інстаграм _recipes_ira.

Як швидко приготувати смачну вечерю?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 250 грамів свіжих печериць;

– 1 цибуля;

– 1 морква або солодкий болгарський перець;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 150 – 200 мілілітрів вершків;

– свіжа зелень до смаку;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Від цієї вечері будуть в захваті усі: дивіться відео

Приготування: