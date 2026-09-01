Куряче філе часто ризикує вийти сухим під час запікання, але цей рецепт повністю змінює правила гри. Завдяки швидкому обсмажуванню на сильному вогні м'ясо миттєво запечатує всі соки всередині, а багата "шубка" з ароматних обсмажених печериць, часнику, вершків і розплавленого тягучого сиру робить страву неймовірно ніжною та вершковою, розповідає інстаграм _recipes_ira.
Як швидко приготувати смачну вечерю?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 250 грамів свіжих печериць;
– 1 цибуля;
– 1 морква або солодкий болгарський перець;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 150 – 200 мілілітрів вершків;
– свіжа зелень до смаку;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Від цієї вечері будуть в захваті усі: дивіться відео
Приготування:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- Цибулю наріжте півкільцями, моркву або солодкий перець – тонкою соломкою, а печериці – пластинками.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте овочі з грибами до приємного золотистого кольору й випаровування зайвої вологи.
- Додайте до овочів пропущений через прес часник, подрібнену зелень, влийте вершки, посоліть за смаком і протушкуйте соус на слабкому вогні впродовж 2 хвилин до легкого загустіння.
- Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником, розріжте вздовж на два пласкі пласти, з обох боків натріть сіллю, перцем та улюбленими спеціями для птиці.
- На сильно розігрітій сковороді швидко обсмажте шматочки курки на великому вогні по 1,5 – 2 хвилини з кожного боку лише до утворення рум'яної скоринки, не доводячи до повної готовності.
- Перекладіть підрум'янене філе у форму для запікання, зверху щедро викладіть вершково-грибну масу та густо засипте натертим на середній тертці сиром. Відправте форму в розігріту до 180 – 190 градусів духовку на 15 – 20 хвилин, щоб сир повністю розплавився й утворив апетитну золотаву скоринку.