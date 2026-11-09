Хрумтить до самої весни: 3 надійні рецепти квашеної капусти – класична, з журавлиною та яблуками

Листопад традиційно вважається найкращим періодом для заготівлі капусти на зиму, адже саме після перших нічних приморозків пізні сорти білокачанної накопичують максимальну кількість природних цукрів і стають по-справжньому щільними та соковитими. Обирайте улюблені рецепти й нумо до справи!

Завдяки універсальності базової овочевої основи один і той самий процес можна легко адаптувати під різні смакові акценти. 24 Канал зібрав найпопулярніші варіації та поєднання – залишилося лише обрати улюблене поєднання та створити шедевр власними руками. Класична хрустка квашена капуста з морквою Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 кілограми білокачанної капусти пізніх сортів;

– 300 грамів солодкої соковитої моркви;

– 60 грамів кам'яної кухонної солі без йоду;

– 1 чайна ложка насіння кмину або кропу;

– 4 лаврові листки;

– 8 горошин чорного перцю. Приготування: З качанів зніміть 2 – 3 верхні зелені листки та відкладіть їх убік. Капусту розріжте на 4 частини, видаліть качан і нашаткуйте листя тонкою довгою соломкою завширшки близько 2 – 3 міліметрів. Моркву очистіть і натріть на грубій тертці. На великому столі або в широкому емальованому тазу з'єднайте капусту з морквою, рівномірно пересипте 60 грамами кам'яної солі та додайте насіння кмину з горошинами перцю. Чистими руками обережно перетріть овочі з сіллю протягом 3 – 4 хвилин без надмірного тиску: волокна повинні лише зволожитися та пустити перший прозорий сік, але не перетворитися на м'яку кашу. На дно сухої скляної банки місткістю 3 літри покладіть 2 лаврові листки. Невеликими порціями викладайте капусту, щоразу щільно утрамбовуючи її кулаком або дерев'яним товкачем, щоб між шарами не залишалося повітряних порожнин, а виділений сік повністю покривав поверхню овочів. Зверху вкрийте капусту відкладеними цілими листками, встановіть невеликий гніт, наприклад, скляну пляшку з водою, а саму банку поставте в глибоку миску, куди під час активного бродіння стікатиме зайва піна. Залиште ємність за кімнатної температури від 18 до 21 градуса на 3 – 4 доби. Щодня по 2 – 3 рази проколюйте всю товщу капусти чистою дерев'яною шпажкою до самого дна, випускаючи бульбашки вуглекислого газу, щоб уникнути гіркоти. Коли розсіл посвітлішає, а піна спаде, видаліть верхні листки, закрийте банку кришкою та перенесіть у підвал або холодильник на тривале зберігання. Незамінна заготовка / Фото "Господинька" Пікантна квашена капуста з журавлиною Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 кілограми білокачанної капусти;

– 200 грамів моркви;

– 150 грамів свіжої або щільної замороженої журавлини;

– 60 грамів кам'яної кухонної солі;

– 1 столова ложка білого цукру;

– 6 горошин духмяного перцю. Приготування: Капусту очистіть від пошкодженого листя, нашаткуйте рівною соломкою, а очищену моркву натріть тонкими брусочками. Журавлину ретельно переберіть, промийте в холодній воді та просушіть на паперовому рушнику, відбираючи виключно цілі тверді ягоди, щоб вони не тріснули завчасно під вагою овочів. У широкій мисці перемішайте нашатковану капусту з морквою, сіллю та 1 столовою ложкою цукру, який прискорить старт молочнокислих бактерій в умовах природної кислотності північних ягід. Злегка памніть масу долонями до появи вологого блиску. Утрамбовуйте капусту в банку шарами завтовшки приблизно 5 – 7 сантиметрів, пересипаючи кожен шар жменею цілої журавлини та горошинами духмяного перцю, діючи акуратно біля стінок посуду, щоб зберегти оболонку ягід непошкодженою. Верхній шар закрийте капустяним листям і притисніть вагою. Тримайте ємність у теплому приміщенні протягом 3 діб, регулярно випускаючи гази дерев'яною спицею двічі на добу. Як тільки процес активного газоутворення припиниться, переставте банку на холод, де журавлина поступово віддасть розсолу терпку ягідну свіжість і ніжний рожевий відтінок. Ароматна квашена капуста з моченими яблуками Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 кілограми пізньої білокачанної капусти;

– 200 грамів моркви;

– 4 міцних кисло-солодких зелених яблука;

– 65 грамів кам'яної кухонної солі;

– 1 столова ложка натурального бджолиного меду;

– 3 суцвіття гвоздики;

– 5 горошин запашного перцю. Приготування: Капусту дрібно нашаткуйте, моркву подрібніть на тертці, а яблука вимийте, розріжте на 4 частини та обережно видаліть насіннєві камери, залишаючи щільну шкірку цілою для збереження форми часточок під час ферментації. Капусту та моркву з'єднайте у широкому тазу з сіллю, додайте бутони гвоздики, запашний перець і розведений у 2 столових ложках теплої води мед, після чого перемішайте руками без сильного зминання, щоб зберегти хрустку пружність структури. На дно посуду викладіть шар підготовленої капусти заввишки 8 – 10 сантиметрів, утрамбуйте кулаком до появи соку, потім щільно розкладіть четвертинки яблук шкіркою догори в 1 ряд. Повторюйте чергування шарів до заповнення банки, завершуючи обов'язково товстим шаром капусти, повністю втопленим у розсолі. Накрийте заготовку марлею, встановіть прес і витримайте в кімнаті за температури близько 20 градусів протягом 4 діб, обов'язково проколюючи вміст шпажкою крізь яблучні прошарки щодня вранці та ввечері. Готову капусту разом із моченими фруктовими скибочками перенесіть у прохолодне місце для остаточного дозрівання протягом ще 7 – 10 днів.