Знаменитий пиріг "2 яйця" на 5 хвилин роботи: пишніший та мʼякіший за бісквіт
Коли хочеться чогось по-справжньому домашнього до чаю, а часу на складні десерти немає, цей рецепт стає ідеальним порятунком. Пиріг на двох яйцях зі сметаною та вершковим маслом виходить напрочуд пухким, ніжним і пористим, а хрумка пісочна крихта зверху створює чудовий контраст із соковитими фруктами.
Сливи та абрикоси додають виразної літньої кислинки, проте начинку легко адаптувати під будь-який сезон – від замороженої вишні до свіжих яблук чи груш.
Як швидко зробити пиріг до чаю?
- Час: 10 хвилин + випікання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 110 грамів цукру;
– 120 грамів сметани;
– 80 грамів вершкового масла;
– 220 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– дрібка солі;
– дрібка ваніліну;
– сливи та абрикоси;
крихта:
– 40 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка цукру;
– 3 – 4 столові ложки борошна.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте яйця, цукор, дрібку солі та ванілін.
- Збийте міксером на високих обертах протягом кількох хвилин до утворення світлої, густої та пишної піни.
- Додайте розм’якшене вершкове масло та сметану кімнатної температури.
- Акуратно перемішайте міксером на найнижчій швидкості до однорідного стану.
- Просійте борошно разом із розпушувачем і введіть його в яєчну суміш у два прийоми, щоразу вимішуючи лопаткою або вінчиком, аби отримати гладке тісто середньої густоти.
- Дно роз’ємної форми діаметром 18 – 20 сантиметрів застеліть пергаментом, а бортики змастіть тонким шаром масла та злегка притрусіть борошном.
- Перекладіть тісто й розрівняйте його поверхню.
- Для штрейзеля з'єднайте шматочки м'якого масла, цукор і борошно, швидко перетерши все пальцями або виделкою в дрібну апетитну крихту.
- Фрукти наріжте середніми скибочками, викладіть поверх тіста та щедро присипте підготовленою пісочною крихтою.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 40 хвилин.
- Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою – вона має виходити з центру пирога сухою.
- Дайте десерту постояти у формі 5 – 10 хвилин, зніміть бортики та залиште до повного охолодження перед нарізанням.