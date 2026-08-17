Знаменитий пиріг "2 яйця" на 5 хвилин роботи: пишніший та мʼякіший за бісквіт

Коли хочеться чогось по-справжньому домашнього до чаю, а часу на складні десерти немає, цей рецепт стає ідеальним порятунком. Пиріг на двох яйцях зі сметаною та вершковим маслом виходить напрочуд пухким, ніжним і пористим, а хрумка пісочна крихта зверху створює чудовий контраст із соковитими фруктами.

Сливи та абрикоси додають виразної літньої кислинки, проте начинку легко адаптувати під будь-який сезон – від замороженої вишні до свіжих яблук чи груш. Як швидко зробити пиріг до чаю? Час : 10 хвилин + випікання

: 10 хвилин + випікання Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 110 грамів цукру;

– 120 грамів сметани;

– 80 грамів вершкового масла;

– 220 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– дрібка солі;

– дрібка ваніліну;

– сливи та абрикоси;

крихта:

– 40 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка цукру;

– 3 – 4 столові ложки борошна. Приготування: У глибокій мисці з'єднайте яйця, цукор, дрібку солі та ванілін. Збийте міксером на високих обертах протягом кількох хвилин до утворення світлої, густої та пишної піни. Додайте розм’якшене вершкове масло та сметану кімнатної температури. Акуратно перемішайте міксером на найнижчій швидкості до однорідного стану. Просійте борошно разом із розпушувачем і введіть його в яєчну суміш у два прийоми, щоразу вимішуючи лопаткою або вінчиком, аби отримати гладке тісто середньої густоти. Дно роз’ємної форми діаметром 18 – 20 сантиметрів застеліть пергаментом, а бортики змастіть тонким шаром масла та злегка притрусіть борошном. Перекладіть тісто й розрівняйте його поверхню. Для штрейзеля з'єднайте шматочки м'якого масла, цукор і борошно, швидко перетерши все пальцями або виделкою в дрібну апетитну крихту. Фрукти наріжте середніми скибочками, викладіть поверх тіста та щедро присипте підготовленою пісочною крихтою. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 40 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою – вона має виходити з центру пирога сухою. Дайте десерту постояти у формі 5 – 10 хвилин, зніміть бортики та залиште до повного охолодження перед нарізанням.