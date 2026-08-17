Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего к чаю, а времени на сложные десерты нет, этот рецепт становится идеальным спасением. Пирог на двух яйцах со сметаной и сливочным маслом получается удивительно пышным, нежным и пористым, а хрустящая песочная крошка сверху создает прекрасный контраст с сочными фруктами.