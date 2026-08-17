Сливы и абрикосы придают выраженную летнюю кислинку, однако начинку легко адаптировать к любому сезону – от замороженной вишни до свежих яблок или груш.
Как быстро испечь пирог к чаю?
- Время: 10 минут + выпекание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 110 граммов сахара;
– 120 граммов сметаны;
– 80 граммов сливочного масла;
– 220 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– сливы и абрикосы;
посыпка:
– 40 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 – 4 столовые ложки муки.
Приготовление:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- В глубокой миске смешайте яйца, сахар, щепотку соли и ванилин.
- Взбейте миксером на высоких оборотах в течение нескольких минут до образования светлой, густой и пышной пены.
- Добавьте размягченное сливочное масло и сметану комнатной температуры.
- Аккуратно перемешайте миксером на самой низкой скорости до однородной консистенции.
- Просейте муку вместе с разрыхлителем и введите ее в яичную смесь в два приема, каждый раз перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы получить гладкое тесто средней густоты.
- Дно разъемной формы диаметром 18 – 20 сантиметров застелите пергаментом, а бортики смажьте тонким слоем масла и слегка присыпьте мукой.
- Переложите тесто и разровняйте его поверхность.
- Для штрейзеля смешайте кусочки мягкого масла, сахар и муку, быстро перетерев все пальцами или вилкой в мелкую аппетитную крошку.
- Фрукты нарежьте средними ломтиками, выложите поверх теста и щедро посыпьте подготовленной песочной крошкой.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.
- Проверяйте готовность деревянной шпажкой – она должна выходить из центра пирога сухой.
- Дайте десерту постоять в форме 5 – 10 минут, снимите бортики и оставьте до полного остывания перед нарезкой.