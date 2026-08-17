Коли хочеться чогось по-справжньому домашнього до чаю, а часу на складні десерти немає, цей рецепт стає ідеальним порятунком. Пиріг на двох яйцях зі сметаною та вершковим маслом виходить напрочуд пухким, ніжним і пористим, а хрумка пісочна крихта зверху створює чудовий контраст із соковитими фруктами.