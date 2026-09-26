Склянка кефіру і жменя капусти: рум’яні пиріжки за 20 хвилин

Класичні домашні пиріжки з капустою в багатьох асоціюються з довгою метушнею біля плити: розкачуванням дріжджового тіста, борошном по всій кухні та ретельним зліплюванням країв. Тепер є інший шлях!

Коли на повноцінне випікання бракує часу, справжнім порятунком стає рецепт "лінивих" пиріжків на кефірі. Начинка з ніжної тушкованої капусти та варених яєць замішується безпосередньо в густе кефірне тісто, а самі вироби смажаться на сковороді як звичайні оладки. Вони виходять пухкими, ароматними, тримають пишну форму завдяки реакції соди з кефіром і тішать соковитою серединою з апетитною золотистою скоринкою.

Як швидко приготувати пиріжки з капустою?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 10 пиріжків

Інгредієнти:

для основи та тіста:

– 1 склянка кефіру;

– 180 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки цукру;

– рослинна олія для смаження;

для начинки:

– 200 грамів капусти;

– 1 цибуля;

– 2 варені яйця;

– олія для тушкування;

– сіль та перець до смаку;

– зелень за бажанням.

Приготування: