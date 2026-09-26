Когда не хватает времени на полноценную выпечку, настоящим спасением становится рецепт "ленивых" пирожков на кефире. Начинка из нежной тушеной капусты и вареных яиц замешивается непосредственно в густое кефирное тесто, а сами пирожки жарятся на сковороде как обычные оладьи. Они получаются пышными, ароматными, сохраняют форму благодаря реакции соды с кефиром и радуют сочной начинкой с аппетитной золотистой корочкой.
Как быстро приготовить пирожки с капустой?
- Время: 25 минут
- Порций: 10 пирожков
Ингредиенты:
для основы и теста:
– 1 стакан кефира;
– 180 граммов муки;
– половина чайной ложки соли;
– половина чайной ложки сахара;
– растительное масло для жарки;
для начинки:
– 200 граммов капусты;
– 1 луковица;
– 2 вареных яйца;
– масло для тушения;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по желанию.
Приготовление:
- Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками и выложите на сковороду с небольшим количеством разогретого масла.
- Обжаривайте на умеренном огне примерно 5 минут до приятной прозрачности и легкого золотистого цвета.
- Свежую капусту нарежьте тонкими короткими полосками, добавьте к обжаренному луку, слегка посолите и тушите под крышкой примерно 10 – 15 минут, периодически помешивая, пока овощ не станет мягким и не уменьшится в объеме.
- Снимите готовую тушеную капусту с плиты и оставьте до полного остывания – если добавить горячие овощи в сырое тесто, оно станет плотным и потеряет воздушность.
- Заранее сваренные вкрутую и охлажденные куриные яйца очистите от скорлупы, нарежьте аккуратными кубиками и смешайте с остывшей капустой.
- По желанию добавьте щепотку свежемолотого перца или немного измельченного укропа.
- В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры, соль, сахар и соду.
- Оставьте смесь на 2 – 3 минуты, чтобы сода погасилась в кисломолочной среде, а поверхность покрылась мелкими пузырьками.
- Дополнительно яйца в само тесто не добавляются, поскольку они уже присутствуют в начинке.
- Порциями всыпайте просеянную пшеничную муку, перемешивая венчиком или ложкой.
- Должно получиться однородное, достаточно вязкое и густое тесто, которое не растекается, а с трудом сползает с ложки.
- Переложите в тесто охлажденную капустно-яичную начинку и осторожно перемешайте массу лопаткой, чтобы сочные овощи равномерно распределились по всему объему.
- Хорошо разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла на среднем огне.
- Набирайте полную столовую ложку массы с горкой и выкладывайте на горячую поверхность.
- Ложкой слегка приплюсните каждое изделие, чтобы сформировать аккуратный пирожок средней толщины, который легко пропечется внутри.
- Обязательно накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до умеренно слабого и жарьте пирожки около 3 – 4 минут.
- После появления устойчивой румяной корочки снизу переверните пирожки лопаткой на другую сторону и готовьте еще столько же под крышкой.
- Готовые горячие пирожки переложите на тарелку, выстланную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от остатков жира, и подавайте к столу со свежей сметаной, чесночным соусом или теплым бульоном.