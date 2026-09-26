Когда не хватает времени на полноценную выпечку, настоящим спасением становится рецепт "ленивых" пирожков на кефире. Начинка из нежной тушеной капусты и вареных яиц замешивается непосредственно в густое кефирное тесто, а сами пирожки жарятся на сковороде как обычные оладьи. Они получаются пышными, ароматными, сохраняют форму благодаря реакции соды с кефиром и радуют сочной начинкой с аппетитной золотистой корочкой.

Как быстро приготовить пирожки с капустой?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 10 пирожков

Ингредиенты:

для основы и теста:

– 1 стакан кефира;

– 180 граммов муки;

– половина чайной ложки соли;

– половина чайной ложки сахара;

– растительное масло для жарки;

для начинки:

– 200 граммов капусты;

– 1 луковица;

– 2 вареных яйца;

– масло для тушения;

– соль и перец по вкусу;

– зелень по желанию.

Приготовление: