Коли на повноцінне випікання бракує часу, справжнім порятунком стає рецепт "лінивих" пиріжків на кефірі. Начинка з ніжної тушкованої капусти та варених яєць замішується безпосередньо в густе кефірне тісто, а самі вироби смажаться на сковороді як звичайні оладки. Вони виходять пухкими, ароматними, тримають пишну форму завдяки реакції соди з кефіром і тішать соковитою серединою з апетитною золотистою скоринкою.
Як швидко приготувати пиріжки з капустою?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 10 пиріжків
Інгредієнти:
для основи та тіста:
– 1 склянка кефіру;
– 180 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки цукру;
– рослинна олія для смаження;
для начинки:
– 200 грамів капусти;
– 1 цибуля;
– 2 варені яйця;
– олія для тушкування;
– сіль та перець до смаку;
– зелень за бажанням.
Приготування:
- Ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками й викладіть на сковороду з невеликою кількістю розігрітої олії.
- Обсмажуйте на помірному вогні приблизно 5 хвилин до приємної прозорості та легкого золотистого кольору.
- Свіжу капусту нашаткуйте тонкими короткими смужками, додайте до підсмаженої цибулі, злегка посоліть і тушкуйте під кришкою приблизно 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, поки овоч не стане м'яким і не зменшиться в об'ємі.
- Зніміть готову тушковану капусту з плити й залиште до повного охолодження – якщо ввести гарячі овочі в сире тісто, воно стане забитим і втратить пухкість.
- Заздалегідь відварені круто та охолоджені курячі яйця очистіть від шкаралупи, наріжте акуратними кубиками й з'єднайте з вистиглою капустою.
- За бажанням додайте щіпку свіжомеленого перцю або трохи подрібненого кропу.
- У глибокій мисці змішайте кефір кімнатної температури, сіль, цукор і соду.
- Залиште суміш на 2 – 3 хвилини, щоб сода погасилася в кисломолочному середовищі й поверхня вкрилася дрібними бульбашками.
- Додатково яйця в саме тісто не вводяться, оскільки вони вже присутні в начинці.
- Порціями всипайте просіяне пшеничне борошно, вимішуючи вінчиком або ложкою.
- Має вийти однорідне, досить в'язке й густе тісто, яке не розтікається, а важко сповзає з ложки.
- Перекладіть у тісто охолоджену капустяно-яєчну начинку та обережно перемішайте масу лопаткою, щоб соковиті овочі рівномірно розподілилися по всьому об'єму.
- Добре прогрійте сковороду з достатньою кількістю рослинної олії на середньому вогні.
- Набирайте повну столову ложку маси з гіркою та викладайте на гарячу поверхню.
- Ложкою злегка приплюсніть кожен виріб, аби сформувати акуратний пиріжок середньої товщини, який легко пропечеться всередині.
- Обов'язково накрийте сковороду кришкою, зменшіть нагрів до помірно-слабкого та смажте пиріжки близько 3 – 4 хвилин.
- Після появи стійкої рум'яної скоринки знизу переверніть вироби лопаткою на інший бік і готуйте ще стільки ж під кришкою.
- Готові гарячі пиріжки перекладіть на тарілку, вистелену паперовим рушником, щоб позбутися залишків жиру, і подавайте до столу зі свіжою сметаною, часниковим соусом або теплим бульйоном.