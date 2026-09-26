Коли на повноцінне випікання бракує часу, справжнім порятунком стає рецепт "лінивих" пиріжків на кефірі. Начинка з ніжної тушкованої капусти та варених яєць замішується безпосередньо в густе кефірне тісто, а самі вироби смажаться на сковороді як звичайні оладки. Вони виходять пухкими, ароматними, тримають пишну форму завдяки реакції соди з кефіром і тішать соковитою серединою з апетитною золотистою скоринкою.

Як швидко приготувати пиріжки з капустою?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10 пиріжків

Інгредієнти:
для основи та тіста:
– 1 склянка кефіру;
– 180 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки цукру;
– рослинна олія для смаження;
для начинки:
– 200 грамів капусти;
– 1 цибуля;
– 2 варені яйця;
– олія для тушкування;
– сіль та перець до смаку;
– зелень за бажанням.

Приготування:

  1. Ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками й викладіть на сковороду з невеликою кількістю розігрітої олії.
  2. Обсмажуйте на помірному вогні приблизно 5 хвилин до приємної прозорості та легкого золотистого кольору.
  3. Свіжу капусту нашаткуйте тонкими короткими смужками, додайте до підсмаженої цибулі, злегка посоліть і тушкуйте під кришкою приблизно 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, поки овоч не стане м'яким і не зменшиться в об'ємі.
  4. Зніміть готову тушковану капусту з плити й залиште до повного охолодження – якщо ввести гарячі овочі в сире тісто, воно стане забитим і втратить пухкість.
  5. Заздалегідь відварені круто та охолоджені курячі яйця очистіть від шкаралупи, наріжте акуратними кубиками й з'єднайте з вистиглою капустою.
  6. За бажанням додайте щіпку свіжомеленого перцю або трохи подрібненого кропу.
  7. У глибокій мисці змішайте кефір кімнатної температури, сіль, цукор і соду.
  8. Залиште суміш на 2 – 3 хвилини, щоб сода погасилася в кисломолочному середовищі й поверхня вкрилася дрібними бульбашками.
  9. Додатково яйця в саме тісто не вводяться, оскільки вони вже присутні в начинці.
  10. Порціями всипайте просіяне пшеничне борошно, вимішуючи вінчиком або ложкою.
  11. Має вийти однорідне, досить в'язке й густе тісто, яке не розтікається, а важко сповзає з ложки.
  12. Перекладіть у тісто охолоджену капустяно-яєчну начинку та обережно перемішайте масу лопаткою, щоб соковиті овочі рівномірно розподілилися по всьому об'єму.
  13. Добре прогрійте сковороду з достатньою кількістю рослинної олії на середньому вогні.
  14. Набирайте повну столову ложку маси з гіркою та викладайте на гарячу поверхню.
  15. Ложкою злегка приплюсніть кожен виріб, аби сформувати акуратний пиріжок середньої товщини, який легко пропечеться всередині.
  16. Обов'язково накрийте сковороду кришкою, зменшіть нагрів до помірно-слабкого та смажте пиріжки близько 3 – 4 хвилин.
  17. Після появи стійкої рум'яної скоринки знизу переверніть вироби лопаткою на інший бік і готуйте ще стільки ж під кришкою.
  18. Готові гарячі пиріжки перекладіть на тарілку, вистелену паперовим рушником, щоб позбутися залишків жиру, і подавайте до столу зі свіжою сметаною, часниковим соусом або теплим бульйоном.