Забудьте про борошно на всій кухні: "Медовик" без розкачування коржів за 20 хвилин
Класичний "Медовик" часто лякає кулінарів необхідністю довго розкачувати десяток тонких коржів і прибирати борошно по всій кухні. Але можна обрати інший та простіший шлях і отримати той самий результат!
Цей простий метод повністю змінює звичні правила. Рідке медово-карамельне тісто швидко намазується на пергамент і випікається великими суцільними пластами за лічені хвилини. Торт виходить високим, м’яким, неймовірно ароматним і буквально тане в роті після швидкого просочування ніжним вершковим кремом.
Як легко зробити "Медовик"?
- Час: 20 хвилин + випікання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для коржів:
– 4 – 5 яєць;
– 150 – 200 грамів цукру;
– 4 – 5 столових ложки меду;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка харчової соди;
– 300 – 350 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
для вершкового крему:
– 500 – 600 мілілітрів охолоджених жирних вершків або густої сметани;
– 300 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Яйця з'єднайте з цукром і збийте міксером на високих обертах до утворення світлої, пишної та щільної піни.
- У сотейнику з'єднайте мед і вершкове масло, поставте на невеликий вогонь і прогрійте до розтоплення; всипте соду й активно помішуйте масу 2 – 3 хвилини, доки вона не спіниться та не набуде глибокого карамельно-бурштинового відтінку.
- Тонкою цівкою введіть гарячу медову основу в яєчну піну, безперервно збиваючи міксером на низьких обертах.
- Борошно змішайте з розпушувачем, просійте та частинами вмішайте в рідку базу, замішуючи тягуче, однорідне тісто без грудочок.
- Розділіть тісто на 3 рівні частини, кожну з них рівномірним тонким шаром розмажте лопаткою по застеленому пергаментом деку (розміром приблизно 38 × 40 сантиметрів) і випікайте при 180 градусах по 7–8 хвилин до красивого рум'янцю.
- Дайте готовим коржам трохи охолонути, обережно зніміть папір, розріжте кожен пласт навпіл (вийде 6 шарів торта) та підрівняйте краї; обрізки коржів підсушіть і подрібніть блендером на дрібну крихту для декору.
- Для крему збийте міксером холодні вершки зі згущеним молоком упродовж 2 – 3 хвилин до стану пишного, стійкого та густого крему.
- Зберіть торт, щедро перемазуючи кожен корж кремом, змастіть верхівку та боки, після чого густо обсипте медовою крихтою з усіх боків.
- Поставте торт у холодильник щонайменше на 4 – 6 годин (а найкраще на ніч) для повного просочування та стабілізації.