Этот простой метод полностью меняет привычные правила. Жидкое медово-карамельное тесто быстро выкладывается на пергамент и выпекается большими цельными пластами за считанные минуты. Торт получается высоким, мягким, невероятно ароматным и буквально тает во рту после быстрого пропитывания нежным сливочным кремом.

Как легко приготовить "Медовик"?

Время : 20 минут + выпекание

: 20 минут + выпекание Порций: 8

Ингредиенты:

для коржей:

– 4 – 5 яиц;

– 150 – 200 граммов сахара;

– 4 – 5 столовых ложек меда;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка пищевой соды;

– 300 – 350 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

для сливочного крема:

– 500 – 600 миллилитров охлажденных жирных сливок или густой сметаны;

– 300 граммов сгущенного молока.

Приготовление: