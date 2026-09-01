Этот простой метод полностью меняет привычные правила. Жидкое медово-карамельное тесто быстро выкладывается на пергамент и выпекается большими цельными пластами за считанные минуты. Торт получается высоким, мягким, невероятно ароматным и буквально тает во рту после быстрого пропитывания нежным сливочным кремом.
Как легко приготовить "Медовик"?
- Время: 20 минут + выпекание
- Порций: 8
Ингредиенты:
для коржей:
– 4 – 5 яиц;
– 150 – 200 граммов сахара;
– 4 – 5 столовых ложек меда;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка пищевой соды;
– 300 – 350 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
для сливочного крема:
– 500 – 600 миллилитров охлажденных жирных сливок или густой сметаны;
– 300 граммов сгущенного молока.
Приготовление:
- Смешайте яйца с сахаром и взбейте миксером на высокой скорости до образования светлой, пышной и плотной пены.
- В сотейнике смешайте мед и сливочное масло, поставьте на небольшой огонь и прогрейте до растапливания; добавьте соду и активно перемешивайте массу 2 – 3 минуты, пока она не вспенится и не приобретет насыщенный карамельно-янтарный оттенок.
- Тонкой струйкой влейте горячую медовую основу в яичную пену, непрерывно взбивая миксером на низких оборотах.
- Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и по частям введите в жидкую основу, замешивая тягучее, однородное тесто без комочков.
- Разделите тесто на 3 равные части, каждую из них равномерным тонким слоем размажьте лопаткой по застеленному пергаментом противню (размером примерно 38 × 40 сантиметров) и выпекайте при 180 градусах по 7 – 8 минут до красивого румяного цвета.
- Дайте готовым коржам немного остыть, осторожно снимите бумагу, разрежьте каждый корж пополам (получится 6 слоев торта) и подровняйте края; обрезки коржей подсушите и измельчите блендером в мелкую крошку для декора.
- Для крема взбейте миксером холодные сливки со сгущенным молоком в течение 2 – 3 минут до получения пышного, устойчивого и густого крема.
- Соберите торт, щедро промазывая каждый корж кремом, смажьте верх и бока, после чего густо посыпьте медовой крошкой со всех сторон.
- Поставьте торт в холодильник как минимум на 4 – 6 часов (а лучше на ночь) для полного пропитывания и стабилизации.