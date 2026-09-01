Цей простий метод повністю змінює звичні правила. Рідке медово-карамельне тісто швидко намазується на пергамент і випікається великими суцільними пластами за лічені хвилини. Торт виходить високим, м’яким, неймовірно ароматним і буквально тане в роті після швидкого просочування ніжним вершковим кремом.

Як легко зробити "Медовик"?

Час : 20 хвилин + випікання

: 20 хвилин + випікання Порцій: 8

Інгредієнти:

для коржів:

– 4 – 5 яєць;

– 150 – 200 грамів цукру;

– 4 – 5 столових ложки меду;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка харчової соди;

– 300 – 350 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

для вершкового крему:

– 500 – 600 мілілітрів охолоджених жирних вершків або густої сметани;

– 300 грамів згущеного молока.

Приготування: