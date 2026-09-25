І в борщ, і у вінегрет: як закрити пружний маринований буряк на всю зиму

Взимку підготовка буряка для класичних страв нерідко забирає чимало часу: коренеплоди довго варяться, бруднять посуд і потребують тривалого охолодження. Універсальний маринований буряк у банках – це готова стратегічна база для насиченого борщу, пікантного вінегрету чи швидких святкових салатів.

Завдяки правильному маринаду збалансованої кисло-солодкості та додаванню часнику шматочки залишаються яскравими, пружними, соковитими й не розвалюються при подальшій кулінарній обробці. Як легко замаринувати буряк? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми буряка;

у кожну банку об'ємом 0,5 – 1 літра:

– 1 лавровий лист;

– 2 зубчики часнику;

– 4 – 6 горошин чорного перцю;

– 1 – 2 горошини духмяного перцю;

маринад (на 1 літр води):

– 1 літр води;

– 1,5 столової ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 мілілітрів оцту. Приготування: Відберіть невеликі, щільні коренеплоди з тонкою шкіркою – це дозволить отримати акуратні однакові кружальця та забезпечить рівномірне проварювання. Ретельно вимийте їх щіткою від ґрунту, не зрізаючи хвостики, щоб сік не виварювався у воду. Покладіть буряк у каструлю, залийте холодною водою та відварюйте після закипання приблизно 40 – 50 хвилин. Коренеплоди мають легко проколюватися зубочисткою біля основи, але всередині залишатися щільними та пружними – розварювати до стану пюре категорично не варто. Злийте окріп, залийте овочі крижаною водою на кілька хвилин для легкого чищення, після чого акуратно зніміть шкірку та наріжте буряк рівними кружальцями завтовшки близько 5 – 7 міліметрів (за бажанням можна подрібнити брусочками або кубиками). На дно заздалегідь промитих і просушених банок викладіть по одному лавровому листочку, очищені зубчики часнику (можна розрізати навпіл) та горошини перцю. Щільно, але без зайвого тиску заповніть банки нарізаними кружальцями буряка майже до самого верху. Для маринаду в сотейнику з'єднайте 1 літр води, сіль та цукор, доведіть до активного кипіння, щоб усі кристали розчинилися, після чого влийте оцет, дайте прокипіти ще 30 – 40 секунд і зніміть із вогню. Обережно залийте банки з буряком киплячим маринадом по вінця. Дно широкої каструлі вистеліть бавовняним рушником, встановіть банки, накрийте їх прокип'яченими кришками (не закручуючи) та залийте в каструлю теплу воду по плічка скляної тари. Доведіть воду до помірного кипіння та стерилізуйте: банки об'ємом 0,5 літра — 12 – 15 хвилин, літрові — 18 – 20 хвилин. Обережно вийміть банки, герметично закатайте ключем або щільно закрутіть кришками твіст-оф, переверніть догори дном, укутайте пледом до повного охолодження та приберіть на зберігання у темне сухе місце.